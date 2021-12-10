بسبب البوتوكس.. السعودية تستبعد 43 ناقة من مسابقة “ملكة جمال الإبل”

استبعدت السلطات السعودية أكثر من 40 ناقة من مسابقة (المزاين) السنوية لجمال الإبل والتي تنظم ضمن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بسبب حقنها بمادة البوتوكس التجميلية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الخميس، أنه تم “استبعاد 43 ناقة نتيجة اكتشاف العبث بها من قبل لجنة مختصة”.

وأضافت أن هذ العدد “هو الأكبر” منذ بدء تنظيم تلك المسابقة الجمالية قبل 6 سنوات.

هذا الغش وصل حتى الجمال ..

البوتوكس يتسبب بأستبعاد 40 ناقه من مسابقة ملكة جمال الابل في السعودية … عليم الله مش مطولة …!!!! pic.twitter.com/Gw8HiYWVrs — معاذ عصفور (@LGGEM9VFuFUtRKx) December 10, 2021

ومن جهته، قال مسؤول في المهرجان ـرفض الكشف عن هويته- إنه تم استبعاد الإبل “بسبب خضوعها لعمليات تجميل وللحقن بالبوتوكس بغرض الفوز بالجوائز التي تتجاوز 66 مليون دولار أمريكي”.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات السعودية “حريصة على أن تكون الإبل بشكلها وسلالتها الحقيقية” مشيرا إلى أن التجميل “يندرج تحت تعذيب الحيوانات بموجب قانون حماية الحيوانات”.

وأشار أيضا إلى أنه سيتم فرض غرامات مالية باهظة (على المخالفين) ومنعهم نهائيًا من المشاركة في المسابقات مستقبلا لافتا إلى أن هذه العقوبة “ستكون مؤلمة على القائمين بتربية الإبل”.

#ترفيهي بسبب البوتوكس😂😂😂😂

استبعاد 40 ناقة من مسابقة ملكة جمال الابل في السعودية بعد اكتشاف استخدام اصحابهم للبوتوكس لتجميلهم pic.twitter.com/sEm24Bd1Gx — ‏نـ ـو رس مـ ـهاجـ ـر (@basra31379) December 9, 2021

وتحتضن بلدة صياهد رماح الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا شمال شرق العاصمة السعودية الرياض، منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، ولمدة شهر “أكبر مهرجان للإبل على مستوى العالم” في نسخته السادسة.

ويضم المهرجان مسابقة (المزاين) التي تقيس مدى جمال الإبل وهو ما يدفع المشاركين لإجراء عمليات تجميل وحقن بالبوتوكس والسيليكون والفيلر لتغيير شكل شفاه الإبل وحدباتها وأسبالها مع احتدام المنافسة للفوز بالجوائز القيّمة.

وتُفحص الجمال باستخدام “أجهزة متخصصة ومتطورة توضح كل التفاصيل الدقيقة للإبل وما قد يطرأ عليها من تدخلات بشرية”، حسب المصدر ذاته.

وتُعرف الجِمال باسم (سفن الصحراء) وكانت تستخدم في الماضي للتنقل عبر رمال شبه الجزيرة العربية حتى أصبحت رمزا تقليديا لمنطقة الخليج العربي.

مجدداً.. استبعاد 40 ناقة من مسابقة #ملكة_جمال_الإبل في #السعودية بسبب حقنها بالبوتوكس الشفاه الطويلة المتدلية والأنف الكبير والسنام الرشيق من سمات الإبل المشاركة المسابقة تعد من فعاليات #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل البارزة والذي تقدر قيمة جوائزه بـ66 مليون دولار | #أوّل_نيوز pic.twitter.com/hMeJjQX2I8 — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) December 9, 2021

وتعد تربية الجمال صناعة تقدر بملايين الدولارات في الخليج وتنظم دول فاعليات مماثلة على مدار العام.

وتنتشر في المنطقة مراكز لتجميل الإبل بغرض المشاركة والفوز في هذه المسابقات