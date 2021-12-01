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منوعات|سوريا

عاصفة تزيد معاناتهم.. خيم النازحين في سوريا تغرقها الأمطار وتقتلعها الرياح (فيديو)

عاصفة هوائية وأمطار شمال غربي سوريا يضاعف معاناة النازحين في المخيمات (الخوذ البيضاء)
1/12/2021

تضررت خيم عشرات النازحين، اليوم الأربعاء، في شمال غربي سوريا من عاصفة هوائية مرفوقة بأمطار.

وأفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بإصابة طفلين في العاصفة.

وأوضح في تغريدات عبر حسابه على تويتر أن فرق الإنقاذ استجابت لانهيار جدران في مدن أريحا و سرمين وجرابلس وفي مخيم قرب مارع.

وقال الدفاع المدني إن فرقه أزالت الأنقاض وبعض الجدران الآيلة للسقوط، خصوصا تلك التي تعرضت لقصف قوات النظام وروسيا.

ونشر الحساب مقاطع فيديو وصورا، أظهرت معاناة النازحين التي زادت بسوء الأحوال الجوية.

واستجابت فرق الإنقاذ لنداءات النازحين في تثبيت الخيم التي اقتلعتها العاصفة ونقل النازحين إلى أماكن قريبة آمنة إلى حين انتهائها.

ورصدت كاميرات المنقذين أوضاع النازحين الصعبة، وأفاد الدفاع المدني بأن أزيد من 1.5 مليون مُهجّر يواجهون سوء الأحوال الجوية التي تضاعف معاناتهم.

ورفعت فرق (الخوذ البيضاء) جاهزيتها مع الإنذار بالعاصفة، للاستجابة لسكان الشمال السوري من النازحين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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