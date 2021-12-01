عاصفة تزيد معاناتهم.. خيم النازحين في سوريا تغرقها الأمطار وتقتلعها الرياح (فيديو)

تضررت خيم عشرات النازحين، اليوم الأربعاء، في شمال غربي سوريا من عاصفة هوائية مرفوقة بأمطار.

وأفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بإصابة طفلين في العاصفة.

ببراءة تجلس “حسنة” التي لم تتجاوز العامين والنصف من عمرها بعد، فوق خيمتها التي انهارت بسبب العاصفة، في مخيم سيجراز شمالي #حلب دون أن تدرك حجم المأساة التي تعيشها، كيف يمكن أن نخبرها أن في هذه الحياة يوجد منزل دافئ لكن هناك من حرمها منه؟#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/OUEgIXHOTX — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 1, 2021

وأوضح في تغريدات عبر حسابه على تويتر أن فرق الإنقاذ استجابت لانهيار جدران في مدن أريحا و سرمين وجرابلس وفي مخيم قرب مارع.

وقال الدفاع المدني إن فرقه أزالت الأنقاض وبعض الجدران الآيلة للسقوط، خصوصا تلك التي تعرضت لقصف قوات النظام وروسيا.

إصابة طفلين جراء العاصفة التي تضرب شمال غربي #سوريا اليوم الأربعاء 1 كانون الأول، فيما استجابت فرقنا لانهيار جدران في مدن أريحا و سرمين وجرابلس وفي مخيم قرب مارع، وأزالت الأنقاض وبعض الجدران الآيلة للسقوط ولاسيما في الأبنية التي تعرض لقصف قوات النظام وروسيا.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/Snb41AuMXJ — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 1, 2021

ونشر الحساب مقاطع فيديو وصورا، أظهرت معاناة النازحين التي زادت بسوء الأحوال الجوية.

واستجابت فرق الإنقاذ لنداءات النازحين في تثبيت الخيم التي اقتلعتها العاصفة ونقل النازحين إلى أماكن قريبة آمنة إلى حين انتهائها.

وصول العاصفة الهوائية مترافقة بأمطار متفرقة، إلى مناطق شمال غربي #سوريا اليوم الأربعاء 1 كانون الأول، مع تسجيل أضرار في عدد من المخيمات.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/o54s4qsR94 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 1, 2021

ورصدت كاميرات المنقذين أوضاع النازحين الصعبة، وأفاد الدفاع المدني بأن أزيد من 1.5 مليون مُهجّر يواجهون سوء الأحوال الجوية التي تضاعف معاناتهم.

ورفعت فرق (الخوذ البيضاء) جاهزيتها مع الإنذار بالعاصفة، للاستجابة لسكان الشمال السوري من النازحين.