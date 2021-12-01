ضريبة الهوس بالشهرة.. عقوبة قاسية بحق مؤثرين نفذوا مقلبا بسائق لتحقيق مشاهدات عالية (فيديو)

نفذ 3 مشاهير روس على مواقع التواصل الاجتماعي مقلبا بسائق أجرة، كانت تبعاته الحكم عليهم بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف.

وقام المؤثر المعروف على مواقع التواصل في روسيا (آين توسوبوف) والذي يتابعه على إنستغرام 1.2 مليون شخص، بـ”مزحة” ثقيلة مع سائق أوبر للحصول على مشاهدات، لكن بدلا من ذلك حصل على حكم بالسجن الفعلي في معتقل سوفيتي قديم.

وفي التفاصيل، طلب (توسوبوف) واثنان آخران سيارة أوبر وطلبوا من السائق فتح صندوق السيارة لمساعدة صديقهم في تحميل أكياس التسوق.

وبعد أن نزل السائق للمساعدة تسلل أحدهم بسرعة خلف المقود وقاد السيارة بعيدا عن المكان.

دقائق قليلة وعاد المؤثرون إلى السائق وأخبروه أنها مزحة، لكن بعد فوات الأوان، حيث أبلغ السائق الشرطة بالحادث وصوّر المشهد كاملا.

الحكم بالسجن على 3 مشاهير روس بسبب مزحة سرقوا سيارة تاكسي BMW على سبيل المزاح واعادوها لصاحبها بعد دقايق لغرض نشرها وحصد المشاهدات القضاء حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات ونصف.

pic.twitter.com/JHiJMmvVfh — Saeed سعيد (@saeedioi) November 25, 2021

وأدانت المحكمة المؤثرين الثلاثة وحكمت عليهم بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات و6 أشهر.

واللافت أن العقوبة لن تنفذ في سجن المدينة، بل في معسكر اعتقال بمكان ناء يعود للعهد السوفيتي.