“سي إن إن” توقف مذيعا عن العمل لمساعدته شقيقه

أعلنت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أنها أوقفت مذيعها كريس كومو عن العمل إلى أجل غير مسمى بعد نشر نصوص قانونية كشفت كيف ساعد شقيقه أندرو، حاكم نيويورك السابق، لمواجهة تهم اعتداء جنسي.

وقال ناطق باسم الشبكة إن الوثائق والنصوص التي صدرت عن مكتب المدعي العام في نيويورك، الإثنين الماضي، كشفت عن أبعاد جديدة بشأن الكيفية التي ساعد بها كريس في الدفاع عن شقيقه.

وأضاف ان هذه الوثائق، التي لم تكن الشبكة على علم بها قبل نشرها، “تثير تساؤلات جدية”.

وأوضح أنه فيما كانت الشبكة تدرك رغبة كريس (51 عاما) في مساعدة شقيقه أندرو، إلا أن الوثائق تكشف أن كريس “متورط في مساعدة شقيقه بشكل أكبر مما كنا نعتقد”.

وأشار إلى أنه “نتيجة لذلك، أوقفنا كريس عن العمل إلى أجل غير مسمى في انتظار إجراء مزيد من التقييم”.

وازدادت شعبية الشقيقين على المستوى الوطني في بداية جائحة كورونا، فقد حصل أندرو (63 عاما) على الثناء بسبب مؤتمراته الإعلامية اليومية الصريحة مع تفشي الوباء في نيويورك، بالإضافة إلى تفاعلاته الحية عبر (سي إن إن) مع شقيقه كريس، والتي تخللتها أحيانا روح الدعابة.

لكن أندرو استقال من منصبه، في أغسطس/آب الماضي، بعد نشر تقرير لمكتب النائب العام في نيويورك بشأن اتهامات ضده بالتحرش الجنسي.

واتهمت موظفات حكوميات سابقات حاكم نيويورك السابق بالتحرش والاعتداء على مدى أشهر، وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم اتهام الحاكم السابق بارتكاب جنحة جنسية عبر “ملامسة بالإكراه”.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام أمريكية أن كريس حاول معرفة التقارير التي يعدها صحفيون آخرون والتي تتناول الاتهامات الموجهة ضد شقيقه.