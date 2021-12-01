اجتاحت عاصفة قوية، اليوم الإثنين، مدنا تركية عدة وتسببت في تعليق رحلات بحرية وقطع شبكات إمداد الكهرباء إضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات.
سائق دراجة تركي: دخلت جسر البسفور ملحدا وخرجت منه مسلما (فيديو)
أثارت ردة فعل سائق دراجة نارية في إسطنبول بعد تعرضه لرياح شديدة أثناء عبوره جسر البسفور ضجة واسعة على مواقع التواصل، حيث أشار إلى أنه كان ملحدا وأسلم من هول ما رآه في هذه العاصفة.
وحذر السائق في تسجيل مصور متداول سائقي الدراجات النارية من خطورة الرياح الشديدة جراء العاصفة التي تضرب البلاد.
وأوضح “انظروا لي، دخلت الجسر ملحدا، وخشيت أن تقذفني الرياح الشديدة خارجه، فتوقفت في منتصف الجسر، ونطقت بالشهادتين، وفي آخر الجسر قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيا زملائي فكّروا جيدا قبل عبور الجسر”.
“سائق دراجة نارية تركي: دخلت الجسر ملحدا وخرجت منه مسلماً” …. تعرف على آخر تطورات العاصفة في #تركيا pic.twitter.com/hE7xxAYYc8
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 30, 2021
وارتفعت حصيلة ضحايا العواصف التي تشهدها 7 ولايات تركية منذ الإثنين إلى 5 قتلى، فضلا عن 63 مصابًا بإسطنبول.
جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة الثلاثاء، على حسابه الشخصي بموقع تويتر.
وكشف الوزير عن توفير الدولة كافة الإمكانيات في الأماكن المتضررة للتدخل السريع للحيلولة دون تعرض أحد لأذى، معربًا عن تعازيه لأهالي الضحايا، وتمنياته بالشفاء للمصابين.
MARMARA BÖLGESİNDE yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021