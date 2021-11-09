منها إصابات الكلى والقلب.. أعراض جانبية للمكملات الغذائية

ليست كل المكملات الغذائية أو الفيتامينات مفيدة، فالإكثار منها أو تناولها بطريقة خطأ قد يؤذي الجسم والصحة.

يتوجه كثيرون لإرفاق وجباتهم اليومية بفيتامينات مكملة وعيا بأهميتها على الصحة ومن بينها زيت أوميغا-3 لفوائده للأصحاء والمصابين بأمراض القلب.

وتقول جمعية القلب والشرايين الأمريكية إن تناول ما يصل إلى 3 غرامات من زيت السمك يوميًا في شكل مكمل غذائي يعد آمنًا، لكن أكثر من ذلك قد تكون له آثار جانبية مثل الاضطراب في المعدة والغثيان.

وقد يؤدي تناول أكثر من 3 غرامات من زيت السمك يوميًا إلى زيادة خطر النزيف.

وذهب مقال نشرته المجلة الأوربية للقلب في يوليو/تموز الماضي، إلى أن مكمل أوميغا 3 مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني عند المرضى الذين يعانون من ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم.

ويُحدث الرجفان الأذيني ضربات سريعة للقلب وغير منتظمة تزيد خطر التعرض للسكتات الدماغية أو فشل القلب وأي مضاعفات أخرى متعلقة بالقلب.

يؤدي الإفراط في تناول فيتامين د في كثير من الأحيان إلى إصابة الكلى (غيتي)

الكالسيوم قد يضر بالقلب

بعد تحليل 10 سنوات من الاختبارات الطبية على أكثر من 2700 شخص في دراسة أمراض القلب، خلص الباحثون إلى أن تناول الكالسيوم في شكل مكملات قد يزيد من خطر تراكم الترسبات في الشرايين وتلف القلب.

وفي تقرير نشرته مجلة جمعية القلب الأمريكية، حذر الباحثون من أن عملهم يوثق فقط ارتباطًا بين مكملات الكالسيوم وتصلب الشرايين ولا يثبت السبب والنتيجة.

وقالت إيرين ميتشوس -دكتورة أمراض القلب في جامعة جونز هوبكنز- إنه “عندما يتعلق الأمر باستخدام مكملات الفيتامينات والمعادن وخاصة مكملات الكالسيوم التي يتم تناولها من أجل صحة العظام، يعتقد الكثيرون أن زيادة الجرعة سيكون جيدا”.

لكن الدراسة كشفت بأن الكالسيوم الزائد في شكل مكملات قد يضر بالقلب والأوعية الدموية خاصة عند كبار السن، وفق الطبيبة.

وأوضحت الدراسة أنه مع تقدم الشخص في العمر تتراكم اللويحات القائمة على الكالسيوم في الأوعية الدموية الرئيسية في الجسم والشريان الأورطي والشرايين الأخرى، ما يعيق تدفق الدم ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

يعتقد الكثيرون أن زيادة الجرعة سيكون جيدا (غيتي)

فيتامين د يضر الدم

كشف مقال طبي في 2019 أن كثرة فيتامين (د) وتراكمه في الجسم قد يحوله إلى مادة سامة وذلك لأن الحصول على كميات زائدة منه له آثار جانبية.

ويمتص فيتامين (د) الكالسيوم ويؤذي بالتالي وظيفة المناعة وحماية العظام والعضلات وصحة القلب.

وقد يساعد الوصول إلى مستويات كافية من فيتامين (د) في الدم على تعزيز المناعة والحماية من أمراض مثل هشاشة العظام والسرطان، لكن لا يوجد اتفاق على النطاق الأمثل للمستويات المناسبة منه.

وترتبط العديد من الآثار الجانبية لفيتامين (د) بالكالسيوم المفرط في الدم وتشمل الغثيان والقيء وضعف الشهية.

وتعد آلام المعدة والإمساك والإسهال من الشكاوى الشائعة التي ترتبط بعدم تحمل الطعام أو متلازمة القولون العصبي.

يؤدي الإفراط في تناول فيتامين (د) في كثير من الأحيان إلى إصابة الكلى، وأبلغت معظم الدراسات عن إصابة متوسطة إلى شديدة في الكلى لدى الأشخاص الذين يصابون بتسمم فيتامين (د).

وتساقط الشعر أحد الآثار الجانبية المرتبطة بتناول الكثير من فيتامين (أ)، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، على عكس الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء والتي يزيل الجسم أي فائض منها في البول، ويتم تخزين الفيتامينات التي تذوب في الدهون في دهون الجسم، وقد يؤدي إلى تسمم.