الأمير تشارلز يفاجئ لاجئا سوريا ويمنحه جائزة فخر بريطانيا.. ماذا فعل؟ (فيديو)

فاجأ الأمير تشارلز اللاجئ السوري حسان الخوام بلقائه ومنحه جائزة فخر بريطانيا (Pride of Britain Awards) تقديرًا لجهوده في مساعدة الوافدين إلى البلاد من مناطق النزاعات والحروب من جميع أنحاء العالم.

وقال وريث عرش بريطانيا للشاب السوري إنه “فخور بنوع الإنجازات التي يقوم بها رغم الصعاب”، في حين شكر حسان الأمير معبرًا عن دهشته وسعادته باللقاء.

وأُجبر حسان (23 سنة) على مغادرة سوريا وهو طالب عام 2014، واستقر بداية في الأردن، واضطر للتخلي عن دراسته للعثور على عمل وإعالة أسرته بعد أن مرض والده وعجز عن العمل.

لجأت الأسرة إلى أيرلندا الشمالية عام 2017، حيث كان حسن مصممًا على اغتنام الفرص واستئناف دراسته.

وشارك الشاب في برنامج تدريب وتوجيه يمنح الشباب المهارات والخبرة للحصول على فرصة عمل، حتى يتمكن من الحصول على دورة للغة الإنجليزية ثم استكمال دراسته.

ويدرس حسان هندسة البرمجيات في جامعة كوينز، ويصر على الوافدين إلى أيرلندا الشمالية، وآخرهم من أفغانستان.

ويتطوع الشاب لإدارة جمعية خيرية محلية (NI Hyatt) التي تدعم المستضعفين من مجتمعات اللاجئين والمهاجرين.