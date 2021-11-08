يقي من التسوس والتهابات اللثة وينعش الفم.. كيف تستخدم زيت السمسم؟

أفادت أختصاصية الأسنان واللثة الروسية (آنا دروبيشيفا) بأن استخدام زيت السمسم يحسن حالة الأسنان وجوف الفم حيث تتراكم كمية كبيرة من السموم.

وقالت الطبيبة في تصريحات لوكالة (سبوتنيك) الروسية، إن الغرغرة بزيت السمسم يساعد على تدمير البكتيريا الضارة وتحييد السموم.

ونصحت بأخذ ملعقة كبيرة من زيت السمسم والمضمضة بها لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق ثم بصقها، موضحة أن ذلك يحسن حالة الأسنان وينعش الأنفاس ويرفع المناعة في الفم.

حل رائحة الفم

ووقفت تقارير سابقة عند فوائد زيت السمسم لنظافة الفم ونزيف اللثة الذي يسبب رائحة كريهة، إذ يعتبر التهاب اللثة هو السبب الأكثر شيوعًا لرائحة الفم الكريهة وبكتيريا البلاك.

وتشير تقارير طبية عديدة إلى أن هذه البكتيريا هي عبارة عن مزيج من بقايا الطعام وخلايا اللثة الميتة والبكتيريا التي تتشكل بين اللثة والأسنان، وإضافة إلى الرائحة ونزيف اللثة تتسبب في هشاشة الأسنان.

وتؤدي عادات العناية بالفم السيئة والتدخين أو مضغ التبغ وعوامل الشيخوخة وجفاف الفم وسوء التغذية والوراثة وبعض الالتهابات الفطرية إلى الإصابة بالتهاب اللثة.

الغرغرة بزيت السمسم فعالة في علاج نزيف اللثة وتقوية الأسنان واللثة ومنع التسوس أيضا (ان سبلاش)

ولإنهاء التهاب اللثة يلجأ أطباء الأسنان للتنظيف العميق لرواسب الجير أعلى وأسفل خط اللثة والتوصية بشطف الفم بالمضادات الحيوية ومضادات الميكروبات، وزيت السمسم واحد منها.

وإن كان طعمه مرّا، فإن الطعم المر يحارب رائحة الفم الكريهة ويحسن إفراز اللعاب بدل الجفاف الذي يسبب الرائحة الكريهة، كما يشفي جروح اللثة وقُرح الفم.

وينصح أطباء بالغرغرة بزيت السمسم فهي فعالة في علاج نزيف اللثة وتقوية الأسنان واللثة ومنع التسوس أيضًا، وينصح أختصاصيون بإضافة ملعقة صغيرة من زيت السمسم إلى نصف كوب ماء فاتر والغرغرة بها بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل يومي، أو مسح الأسنان واللثة بزيت السمسم بعد تنظيفها.

فوائد أخرى

كشفت تقارير طبية عن فائدة السمسم في تحسين حركات الأمعاء إلى جانب تقوية الأسنان واللثة، ونصح أختصاصيون بمضغ بذور السمسم المحمصة، سواء البيضاء أو البنية.

ويعتبر أطباء الأسنان أن صحة الأسنان واللثة تحتاج إلى أكثر من مجرد التنظيف بالفرشاة بانتظام، بل يجب تقويتها بالأطعمة الغنية بالكالسيوم.

وفي مقال لها، كتبت الطبيبة الهندية نيتي شيث أن مضغ بذور السمسم المحمص في الصباح يساعد على تقوية الأسنان وتحسين اللثة، ونصحت بتنظيف الأسنان بعد ذلك بفرشاة ناعمة دون استخدام معجون.

صحة الأسنان واللثة تحتاج إلى أكثر من مجرد التنظيف بالفرشاة بانتظام (ان سبلاش)

وأوضحت أن بذور السمسم غنية بالكالسيوم لذلك فإنها تحافظ على العظام حول الأسنان واللثة، كما أنها تساعد في التخلص من “البلاك”.

وفي مقال طبي، أوضح أختصاصيون أن مضغ المرء بذور السمسم المحمص في الصباح الباكر يساعد على “تحفيز الكبد والمعدة ويحسن عمل الجهاز الهضمي”.

واعتبرت شيت أن “صحة الفم جزء مهم ليس فقط للأسنان واللثة، ولكن أيضًا لصحة الجهاز الهضمي والأعضاء والأنسجة”.

وذهبت الأختصاصية إلى أن البذرة ليس لها أي تأثيرات جانبية وأنها مفيدة لكثافة الشعر وكذلك علاج الإمساك لدى المسنين تحديدًا، كما تساعد في تهدئة السعال الجاف.