في ظل قيود كورونا.. نصائح لسفر ذكي بلا متاعب

يرتكب مسافرون كثيرا من الأخطاء أحيانًا خلال رحلتهم، بدءًا من التخطيط للرحلة نفسها وحزم الحقائب الذي قد يكون في بعض الأحيان من أكبر العوائق خلال سير الرحلة.

وفي ظل أوضاع جائحة كوفيد-19 التي تسود العالم وتفرض قيودًا إضافية على المسافرين وتعيق حركتهم أو تبطئها لساعات.

يقدم موقع (نوماديك مات) نصائح لطيفة بشأن السفر:

اشترِ حقيبة ظهر أو سفر صغيرة

ينصح الموقع بشراء حقيبة ظهر صغيرة تتراوح سعتها ما بين 35 إلى 40 لترًا، ويعلل ذلك بأن الحقيبة الصغيرة ستضطرك إلى حزم مقدار قليل من الأشياء.

فالإنسان لديه ميل طبيعي في الرغبة لملء أي مساحة فإذا حزمت القليل من الأشياء ولكن لا تزال لديك مساحة في الحقيبة، فسوف ينتهي بك الحال لتقول لنفسك “أعتقد أنه بإمكاني وضع المزيد ثم تأسف لما فعلت”.

لا تحزم الكثير من الملابس

يقول الموقع إنه لا بأس في ارتداء نفس القميص لعدة أيام على التوالي، وينصح بأخذ نصف الملابس التي تعتقد أنك تحتاجها. واكتب قائمة بالأساسيات وخفضها للنصف واحزم هذا فقط. ولكن خذ جوارب إضافية، فلا شيء يضاهي الجوارب النظيفة.

تُفرض قيود إضافية على المسافرين بسبب جائحة كورونا (غيتي)

سافر بمفردك مرة على الأقل

يعلم سفر المرء بمفرده الكثير عن نفسه وكيف يصبح أكثر استقلالًا. ويشير الموقع إلى أن السفر بمفردك يعلمك أن تكون مستريحًا مع نفسك ويساعدك في معرفة ما أنت قادر عليه.

زُر مكتب السياحة المحلي دائما

من بين النصائح التي يعرضها الموقع لسفر زكي، هو زيارة مكاتب السياحة المحلية في البلاد إذ أنها ربما تدلك على أنشطة مجانية وفعاليات خاصة تحدث خلال إقامتك، كما أنها تعرض خصومات على الوجهات السياحية والنقل.

خذ فقط ما تحتاجه

ضع حد لكمية الأموال النقدية والبطاقات المصرفية التي تحملها معك أثناء مغادرتك من الفندق أو مكان الإقامة، حتى إذا ما حدث شيء لا تتفاقم الخسارة. وينصح الموقع بعدم أخذ أكثر من بطاقة ائتمانية، كما أنه يوصي بقصر ما يأخذه الشخص معه من نقود على 50 دولارًا فقط.

تعلم عبارات أساسية باللغة المحلية لوجهتك

يثمن السكان المحليون أن السائح أو المسافر يعرف عبارات من لغتهم المحلية، ويجعل هذا التفاعل أسهل كثيرًا. لن تحتاج إلى إتقان اللغة ولكن تعلم عبارات قليلة مثل مرحبًا ومع السلامة وشكرًا.

إذا كنت بمفردك فلا تقف مطلقًا وراء العائلات في صفوف الفحص الأمنية بالمطارات (رويترز)

اقرأ عن تاريخ وجهتك

لا يمكن أن تفهم حاضر مكان إذا لم تكن تعلم شيئًا عن ماضيه، لذا فالقراءة عن المقاصد التي تزورها يعطي فهما أعمق للمكان.

لا تسافر في طيران مباشر إلى وجهتك

ينصح الموقع بعدم حجز رحلات طيران مباشرة إلى الوجهة النهائية، إذ أنه في كثير من الأحيان يكون من الأرخص التوجه إلى مطارات قريبة من الوجهة النهائية ثم الاعتماد على رحلات داخلية سواء بالطائرات أو القطارات أو الحافلات.

لا تقف مطلقا وراء العائلات في صفوف المطارات

ينصح الموقع، المسافر الوحيد بعدم الوقوف مطلقًا وراء العائلات في صفوف الفحص الأمنية في المطارات، إذ أنهم يستغرقون مددًا زمنية أطول بسبب متعلقاتهم الكثيرة والأطفال الذين يصطحبونهم.

ويوجه الموقع المسافرين إلى الوقوف دائمًا وراء المسافرين من رجال الأعمال عندما تكون في الصفوف الأمنية، إذ أنهم يتحركون بسرعة وعادة ما يكونون في عجالة ويسافرون من دون الكثير من الأمتعة.