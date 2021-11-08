ناصرت فلسطين.. دعوات لدعم روائية أيرلندية بعد وقف بيع كتبها في إسرائيل (فيديو)

دفعت الروائية الأيرلندية سالي روني ضريبة دعمها للقضية الفلسطينية، إذ أعلنت مكتبات إسرائيلية وقف بيع كتبها في إسرائيل.

وتوقفت اثنتان من أكبر المكتبات في إسرائيل عن بيع كتب روني ردًا على رفض الكاتبة ترجمة دار نشر إسرائيلية لكتابها الأخير إلى اللغة العبرية.

وقالت مكتبتا (ستيماتسكي) و(تسومت سفاريم) إنهما ستسحبان كتب روني من فروعهما ومواقعهما على الإنترنت.

ودعمت روني دعوات مقاطعة إسرائيل بسبب سياستها تجاه الفلسطينيين، وقالت إن رفض ترجمة كتابها للعبرية جاء تضامنًا مع حركة المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين (BDS).

بالمقابل ندد وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي، بقرار الكاتبة الأيرلندية وقال إن “المقاطعة الثقافية لإسرائيل معاداة للسامية في ثوب جديد”.

بعد رفضها ترجمة كتابها إلى العبرية.. مكتبات في إسرائيل توقف بيع كتب الروائية الإيرلندية #سالي_روني pic.twitter.com/KzbVsBU84T — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 7, 2021

وتعرف سالي روني بموقفها المناهض لصعود اليمين المحافظ، وتشدد على ذلك على لسان شخصيات رواياتها.

وأحدث موقف الروائية تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتزايدت الدعوات للتضامن مع روني ودعمها عبر شراء كتبها.

وغرد الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة “أحرار العالم يقاطعون الاحتلال، فيما تُمعن أنظمة عربية في عناقه والتحالف معه، ما يفتح شهيته لتصفية قضية فلسطين.. هل هو العار.. أم؟!!”.

سلطات الاحتلال تسحب كتب الروائية الإيرلندية سالي روني من المكتبات بسبب رفضها عرضا لترجمة روايتها الأخيرة إلى العبرية، بسسب موقفها المقاطع للاحتلال. أحرار العالم يقاطعون الاحتلال، فيما تُمعن أنظمة عربية في عناقه والتحالف معه، ما يفتح شهيته لتصفية قضية فلسطين. هل هو العار.. أم؟!! — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) November 6, 2021

وقال الناشط عبد الرحمن العلي، إن روني و600 موسيقي عالمي طالبوا بمقاطعة كل ما هو إسرائيلي إلى أن تكون هناك “فلسطين حرة”.

أثنى أحد مشجعي #ارسنال الآسيويين على الكاتبة الايرلندية سالي روني التي رفضت ترجمة أحد كتبها للغة العبرية بواسطة دار النشر الاسرائيلية مودان تأييداً للقضية الفلسطينية و تضامناً مع الـ 600 موسيقي عالمي طالبوا بمقاطعة كل ما هو اسرائيلي الى أن تكون هناك " فلسطين حرة " 🇵🇸 .. pic.twitter.com/Gl9tETNrYY — Portsmouthy_q8 (@portsmouthy_q8) November 6, 2021

وأفاد الناشط صالح الربدي بأن روني صنفت إسرائيل في كتابها (عالم جميل أين أنت) بأنها بلد تمييز عنصري، مضيفًا أنه “أمر معروف والفلسطينيين يعيشون تحت هذا النظام العنصري منذ 70 سنة”.

اصدرت الكاتبة والمؤلفة الارلندية سالي روني كتابها الجديد (Beautiful World, Where Are You) (عالم جميل اين انت) وفي هذا الكتاب صنّفت اسرائيل بانها بلد تمييز عنصري وهذا كلنا نعرفه والفلسطنيين يعيشون تحت هذا النظام العنصري منذو سبعين سنة وقاطعت المكاتب الاسرائيلية هذا الكتاب لاغرابة — صالح الربدي (@SalehAlrebdi2) November 6, 2021

وغردت الناشطة جيانا مطار ساخرة “أصلًا معندهنش اشي! واليوم سأطلت كتاب سالي روني”.

اصلاً معندهنش اشي! انا صارلي وقت بطلب بس من book depository, بجننوا وعندهن كلشي، واليوم بالذات طلبت كتاب سالي روني😍 — Jyana (@JyanaMattar) November 4, 2021

واعتبر الناشط يوسف محمد أنه “من المؤسف أن تسحب سالي روني التي ليس لها تاريخ مشترك ولا دين ولا ثقافة او لغة مع الفلسطينيين رواياتها من المكتبات الإسرائيلية وترفض ترجمتها للعبرية، فيما تتحدث إسرائيل عن برهان السودان وتقول عنه رجل إسرائيل القوي”.