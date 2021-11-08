Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات|الأراضي الفلسطينية المحتلة

ناصرت فلسطين.. دعوات لدعم روائية أيرلندية بعد وقف بيع كتبها في إسرائيل (فيديو)

الروائية الأيرلندية سالي روني خلال تقديم أحد كتبها في لندن في 2018 (رويترز)
8/11/2021

دفعت الروائية الأيرلندية سالي روني ضريبة دعمها للقضية الفلسطينية، إذ أعلنت مكتبات إسرائيلية وقف بيع كتبها في إسرائيل.

وتوقفت اثنتان من أكبر المكتبات في إسرائيل عن بيع كتب روني ردًا على رفض الكاتبة ترجمة دار نشر إسرائيلية لكتابها الأخير إلى اللغة العبرية.

وقالت مكتبتا (ستيماتسكي) و(تسومت سفاريم) إنهما ستسحبان كتب روني من فروعهما ومواقعهما على الإنترنت.

ودعمت روني دعوات مقاطعة إسرائيل بسبب سياستها تجاه الفلسطينيين، وقالت إن رفض ترجمة كتابها للعبرية جاء تضامنًا مع حركة المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين (BDS).

بالمقابل ندد وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي، بقرار الكاتبة الأيرلندية وقال إن “المقاطعة الثقافية لإسرائيل معاداة للسامية في ثوب جديد”.

وتعرف سالي روني بموقفها المناهض لصعود اليمين المحافظ، وتشدد على ذلك على لسان شخصيات رواياتها.

وأحدث موقف الروائية تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتزايدت الدعوات للتضامن مع روني ودعمها عبر شراء كتبها.

وغرد الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة “أحرار العالم يقاطعون الاحتلال، فيما تُمعن أنظمة عربية في عناقه والتحالف معه، ما يفتح شهيته لتصفية قضية فلسطين.. هل هو العار.. أم؟!!”.

وقال الناشط عبد الرحمن العلي، إن روني و600 موسيقي عالمي طالبوا بمقاطعة كل ما هو إسرائيلي إلى أن تكون هناك “فلسطين حرة”.

وأفاد الناشط صالح الربدي بأن روني صنفت إسرائيل في كتابها (عالم جميل أين أنت) بأنها بلد تمييز عنصري، مضيفًا أنه “أمر معروف والفلسطينيين يعيشون تحت هذا النظام العنصري منذ 70 سنة”.

وغردت الناشطة جيانا مطار ساخرة “أصلًا معندهنش اشي!  واليوم سأطلت كتاب سالي روني”.

واعتبر الناشط يوسف محمد أنه “من المؤسف أن تسحب سالي روني التي ليس لها تاريخ مشترك ولا دين ولا ثقافة او لغة مع الفلسطينيين رواياتها من المكتبات الإسرائيلية وترفض ترجمتها للعبرية، فيما تتحدث إسرائيل عن برهان السودان وتقول عنه رجل إسرائيل القوي”.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

“المجندة قاتلة الأطفال”.. غضب عربي واسع من اختيار ممثلة إسرائيلية بطلة في ديزني (فيديو)

دعت منصة (مقاطعة) التي تغطي وتدعم مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وترصد التطبيع معه، إلى مقاطعة فيلم ديزني المقبل بعد اختيار الشركة العالمية للممثلة الإسرائيلية غال غادوت للمشاركة فيه. 

Published On 7/11/2021
من برنامج: هاشتاج

حملة فلسطينية لمقاطعة مسلسل “لا كازا دي بايبل” الإسباني

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحملة فلسطينية لمقاطعة مسلسل لاكاسا دي بابل الإسباني، وذلك بعد مقابلة لأبطاله عبر تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي أعلنوا فيها تأييدهم لما يقوم به من اعتداءات على الفلسطينيين.

المزيد من منوعات

بعد استهجان إبراهيم عيسى قراءة القرآن.. الشيخ محمد الصغير للجزيرة مباشر: طالب شهرة ولو باللعنات (فيديو)

طاردته من طائرة.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على سارق سيارة بعد قفزه من فوق جسر (فيديو)

متسببا في ذعر الجماهير.. ثعلب يقتحم مباراة كرة قدم ويفر نحو المدرجات (فيديو)

سوريا.. تفاعل واسع مع مسن يبكي بحرقة خلال مظاهرة بريف حلب (فيديو)

المسن السوري مصطفى شعيب شعبان "أبو رأفت"
الأكثر قراءة

التصلب والتليف العضلي.. حالات نادرة يمكن علاجها “يدويا” بالكيروبراكتيك (فيديو)

“أوجاع لا تطاق”.. أهالي الأسرى المضربين عن الطعام يروون بالدموع مآسي أبنائهم (فيديو)

مقالات

ما حكم قراءة القرآن الكريم في الصّيدليّة؟!

أحدها يستهدف المتحور دلتا.. أدوية أخرى غير “الأقراص” قد تعالج كورونا