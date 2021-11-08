خبراء ينصحون بشرب كوب من القهوة كل 4 ساعات.. إليك فوائده

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة (كاتانيا الإيطالية) أن شرب كوب من القهوة كل 4 ساعات وبكميات محددة يمنح الجسم فوائد صحية متعددة.

وقال الخبراء: إن شرب كوب قهوة كل 4 ساعات يساعد في تحسين الاضطرابات والمزاج بصفة عامة.

ووجدت الدراسة التي أجريت على نحو 5 آلاف شخص أن ما يقرب من ثلث البالغين يعانون من الاكتئاب أو زيادة مشاعر الحزن وقلة الحافز لممارسة الرياضة مع قرب انتهاء ساعات النهار.

بيد أن تناول 75 (مليغرام) من الكافيين – أي ما يعادل فنجانا واحدا من القهوة – كل أربع ساعات يمكن أن يؤدي إلى نمط من التحسن المستمر للمزاج على مدار اليوم.

يساعد الكافيين على تحسن المزاج واليقظة خلال اليوم (غيتي)

ونشرت الدراسة على موقع (كوفي آند هيلث) التابع لمعهد المعلومات العلمية عن القهوة وهو مؤسسة غير ربحية أنشأت عام 1990.

من جهته، قال جوزيبي جروسو الأستاذ المساعد بقسم العلوم الطبية والتكنولوجيا الحيوية في جامعة كاتانيا إن هناك دليل على أن مركب (البوليفينول) الموجود في القهوة “قد يجتاز الحاجز الدموي الدماغي ويمارس تأثيرات مضادة للالتهابات العصبية”.

وأضاف أن بوليفينول القهوة “يعزز أيضا تكوين الخلايا العصبية ما يؤدي إلى خفض خطر الإصابة بالاضطرابات المعرفية والعاطفية”.

ومن المعروف أن الالتزام بنمط حياة صحي على غرار اتباع الحميات الغذائية وممارسة التمارين الرياضية يساهم في تحسين الحالة المزاجية، إلا أن الأبحاث الحديثة أفادت أيضًا بأن تناول القهوة بانتظام يمكن أن يؤدي إلى نتائج مماثلة بينها تحسن المقاييس الإدراكية والحالات المزاجية فضلا عن تقليل الانفعالات وزيادة اليقظة.

وفي السياق نفسه، خلصت هيئة سلامة الغذاء الأوروبية (EFSA) إلى أن هناك ارتباطًا بين استهلاك الكافيين وزيادة القدرة على التحمل وتقليل الجهد المبذول أثناء التمرين.