ضبط السكر وحماية القلب ومقاومة الالتهابات والسمنة.. فوائد لا حصر لها في فاكهة واحدة

أظهرت دراسة أن تضمين الفراولة في النظام الغذائي اليومي قد يحسن وظائف الأوعية الدموية وضغط الدم الانقباضي.

وتعتبر الفراولة ذات فوائد لأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين يعانون من ارتفاع معتدل في الكوليسترول.

تحتوي الفراولة على المواد المضادة للأكسدة والمواد المغذية المفيدة بما في ذلك البوتاسيوم، وحمض الفوليك، والألياف، ومادة البوليفينول.

تقي من نوبات القلب

أظهرت الأبحاث المنشورة قبل هذه الدراسة التي خرجت في أبريل/نيسان الماضي، أن تناول ما لا يقل عن 1.5 كوب من الفراولة أسبوعيًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 34٪.

وقالت دكتورة التغذية الأمريكية ميشيل روثنستن لموقع (فيري ويل) إنه “ليس من المفاجئ أن تكون الفراولة غنية بالبوليفينول الذي له أثر إيجابي على بطانة القلب، والذي يساعد في إرخاء الشرايين وتحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم الانقباضي”.

وأوضحت الدكتورة أن القلب عضو معقد وله دور أساسي في توصيل الدم والأكسجين إلى باقي أجزاء الجسم، وبالتالي تحتاج البطانة أو الغشاء الرقيق الذي يبطن جدران القلب والأوعية الدموية إلى البقاء بصحة جيدة حتى يقوم بعمله بفاعلية.

يُنصح باختيار الفراولة ذات اللون الأحمر بشكل موحد وتجنب التوت الطري الذي يظهر عليه علامات العفن (بيكساباي)

تعدّل السكر

ويوفر كوب واحد من الفراولة المقطعة (152 غرامًا) 49 سعرة حرارية وغرام واحد بروتين و12 غرامًا كربوهيدرات و0.5 غرام دهون، وتعتبر مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي والألياف والبوتاسيوم.

تدين الفراولة بلونها النابض بالحياة إلى مجموعة من مضادات الأكسدة التي تمتلكها، كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من السكر، بل لها العديد من الفوائد لإدارة مرض السكري.

لا يقتصر الأمر على احتواء الفراولة على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم، لكنها قادرة على تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي يحدث عادةً بعد تناول الوجبة، وذلك عن طريق الحد من امتصاص ونقل الجلوكوز في الأمعاء.

أفادت دكتورة التغذية المصرية وعد أمين، بأن بعض المراجع تصنف الفراولة على أنها من الخضار وليس الفاكهة نظرًا لشبه خلوها من السكر وفوائدها، وقالت إنها مقاومة للالتهاب الذي يرتبط بكل الأمراض التي تصيب الجسم.

واعتبرت الدكتورة أن حصر الفراولة في أنها لا ترفع السكر جعل باقي فوائدها -الأكثر أهمية- غير متداولة، ولفتت إلى كونها مقاومة للسرطان ومضادة للأكسدة ومقاومة لأمراض القلب.

وترى الأخصائية أنه من غير الصحيح أكل الفراولة كل يوم في كل الوجبات، إنما تناولها بكثرة لفوائدها الكثيرة التي لا توجد في أي فاكهة أخرى.

تخفف التهاب المفاصل

ثَبُت أن الفراولة تقلل الالتهاب لدى الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام في الركبة التي تسبب ألمًا شديدًا أثناء النوبات.

وتشير الدراسات إلى أن تناول مشروب سعة 50 غرامًا من الفراولة المجففة المجمدة على مدار 12 أسبوعًا يحسن نوعية الحياة لمن يعانون من هشاشة العظام، ويرجع ذلك على الأرجح إلى مركبات الفراولة النشطة بيولوجيًا.

ما لا يقل عن 1.5 كوب من الفراولة أسبوعيًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 34٪ (بيكساباي)

تلئم الجروح

يحتاج معظم البالغين ما بين 75 و90 مليغرامًا من فيتامين سي يوميًا، والفراولة هي واحدة من أفضل مصادر هذا الفيتامين، وتحتوي أيضًا على فيتامين ج المحفز لإنتاج الكولاجين وهو مكون بنيوي للأنسجة الضامة في الجلد والعظام واللثة والأوعية الدموية وهو ضروري لالتئام الجروح.

نظرًا لأن أجسامنا غير قادرة على إنتاج أو تخزين فيتامين سي، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء، فمن الضروري أن نستهلكه من خلال الطعام يوميًا، ويوفر الحصول على ما يكفي من فيتامين سي أيضا اللبنات الأساسية اللازمة لإصلاح الإصابات وتضميد الجروح.

تقلل سرطان القولون

يربط المتخصصون بين مرض القولون العصبي وزيادة معدلات الإصابة بسرطان القولون، وترتبط كلتا الحالتين بانخفاض استهلاك الفاكهة والخضروات جنبًا إلى جنب مع تناول كميات كبيرة من الدهون الحيوانية.

تشير مراجعة كبيرة للدراسات إلى أن تناول المزيد من الفراولة يمكن أن يساعد في ذلك، إذ أثبتت أن الفاكهة تحسن علامات الإجهاد التأكسدي بسبب تركيزها العالي من الأنثوسيانين.

الحساسية والتخزين

يعاني الكثيرون من حساسية الفراولة وهو تفاعل للجسم متقاطع مع فواكه أخرى، مثل العنب والكرز، وتشمل أعراضها الشائعة التهاب البشرة وضيق التنفس أو ضيق الحلق، إذا كنت تشك في وجود حساسية من الفراولة فاستشر أخصائي الحساسية.

يُنصح باختيار الفراولة ذات اللون الأحمر بشكل موحد وتجنب التوت الطري الذي يظهر عليه علامات العفن، ويمكن العثور على الفراولة الطازجة في أي وقت من السنة، لكنها أفضل خلال فصلي الربيع والصيف.

الفراولة لها أكثر من استخدام إذا حرصت على وجودها على مائدتك (بيكساباي)

وينصح أخصائيو التغذية باختيار الفراولة العضوية إذا أمكن، لتجنب المبيدات الحشرية التي يشيع استخدامها في الزراعة التقليدية.

ولا يمانع الأخصائيون أكل الفراولة المجمدة، وينصحون بالاحتفاظ بها في أبرد جزء من الثلاجة، شرط استخدمها في غضون أسبوع واحد أو أقل.

ويوصي هؤلاء بغسل الفراولة جيدًا تحت الماء الجاري، ويمكن استخدامها لتحلية الزبادي والجبن والحبوب الساخنة أو الباردة، مع العصائر أو تقطيعها في السلطات أو الأطباق الجانبية وتضاف أيضًا إلى الحلويات والمخبوزات.

غمسها في زبدة الجوز أو الشوكولاتة الداكنة يجعلك تحصل على حلوى لذيذة وغنية بالألياف.