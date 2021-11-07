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منوعات|الولايات المتحدة

متسببا في ذعر الجماهير.. ثعلب يقتحم مباراة كرة قدم ويفر نحو المدرجات (فيديو)

ثعلب يقتحم إحدى مباريات كرة القديم الأمريكية
7/11/2021

وثقت الكاميرات لحظة اقتحام ثعلب لإحدى مباريات دوري كرة القدم الأمريكية والتي عقدت، السبت، بين فريقي (Arizona State Sun Devils وUSC Trojans) وانتهت بفوز الأول بنتيجة 31 مقابل 16.

وظهر الثعلب على أرضية الملعب وهو يجري بسرعة كبيرة إذ فشل رجال الأمن في البداية في السيطرة عليه من أجل استكمال المباراة.

وتمكن الثعلب من مراوغة رجال الأمن أكثر من مرة.

وفاجأ الثعلب المتواجدين في الاستاد بالقفز من فوق السور الخرساني متجها نحو المدرجات حيث صعد السلم بسرعة رهيبة وتسبب في ذعر بعض الجماهير الموجودة في المدرج.

 

وفي مقطع آخر، نشره حساب البطولة عبر “تويتر” رجال الأمن وهم يقودون الثعلب نحو نفق الخروج من الملعب حيث خرج باتجاه الصحراء كما وصف معلق المباراة.

وحظي المقطع بتداول واسع عبر منصات التواصل و كسر حاجز الـ 350 ألف مشاهدة عبر تويتر فقط حتى الآن إلى جانب تداوله عبر مختلف المنصات.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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