توقفت إحدى مباريات الكريكيت في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بعد هبوط مروحية إسعاف إلى أرضية الملعب لوقوع حادث قرب المكان.
متسببا في ذعر الجماهير.. ثعلب يقتحم مباراة كرة قدم ويفر نحو المدرجات (فيديو)
وثقت الكاميرات لحظة اقتحام ثعلب لإحدى مباريات دوري كرة القدم الأمريكية والتي عقدت، السبت، بين فريقي (Arizona State Sun Devils وUSC Trojans) وانتهت بفوز الأول بنتيجة 31 مقابل 16.
وظهر الثعلب على أرضية الملعب وهو يجري بسرعة كبيرة إذ فشل رجال الأمن في البداية في السيطرة عليه من أجل استكمال المباراة.
— #FrankWasRight (@frankwasrightt) November 7, 2021
وتمكن الثعلب من مراوغة رجال الأمن أكثر من مرة.
وفاجأ الثعلب المتواجدين في الاستاد بالقفز من فوق السور الخرساني متجها نحو المدرجات حيث صعد السلم بسرعة رهيبة وتسبب في ذعر بعض الجماهير الموجودة في المدرج.
Fox on the field in Tempe 🦊 pic.twitter.com/EvWv6zEByl
— ESPN (@espn) November 7, 2021
وفي مقطع آخر، نشره حساب البطولة عبر “تويتر” رجال الأمن وهم يقودون الثعلب نحو نفق الخروج من الملعب حيث خرج باتجاه الصحراء كما وصف معلق المباراة.
We interrupt this regularly scheduled program to bring you this important message.
There is a FOX on the field, @ASUFootball. 🦊
📺 ESPN
📱 https://t.co/oIyZfYSpgK pic.twitter.com/5jSzEckkE1
— Pac-12 Conference (@pac12) November 7, 2021
وحظي المقطع بتداول واسع عبر منصات التواصل و كسر حاجز الـ 350 ألف مشاهدة عبر تويتر فقط حتى الآن إلى جانب تداوله عبر مختلف المنصات.
Name him… 🦊 pic.twitter.com/g51VKZ25Zq
— Sun Devil Football (@ASUFootball) November 7, 2021
The fox returned, and was escorted up the tunnel pic.twitter.com/YYbuySPiK5
— Internet #BlackLivesMatter (@cjzero) November 7, 2021