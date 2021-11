متسببا في ذعر الجماهير.. ثعلب يقتحم مباراة كرة قدم ويفر نحو المدرجات (فيديو)

وثقت الكاميرات لحظة اقتحام ثعلب لإحدى مباريات دوري كرة القدم الأمريكية والتي عقدت، السبت، بين فريقي (Arizona State Sun Devils وUSC Trojans) وانتهت بفوز الأول بنتيجة 31 مقابل 16.

وظهر الثعلب على أرضية الملعب وهو يجري بسرعة كبيرة إذ فشل رجال الأمن في البداية في السيطرة عليه من أجل استكمال المباراة.

وتمكن الثعلب من مراوغة رجال الأمن أكثر من مرة.

وفاجأ الثعلب المتواجدين في الاستاد بالقفز من فوق السور الخرساني متجها نحو المدرجات حيث صعد السلم بسرعة رهيبة وتسبب في ذعر بعض الجماهير الموجودة في المدرج.

Fox on the field in Tempe 🦊 pic.twitter.com/EvWv6zEByl

وفي مقطع آخر، نشره حساب البطولة عبر “تويتر” رجال الأمن وهم يقودون الثعلب نحو نفق الخروج من الملعب حيث خرج باتجاه الصحراء كما وصف معلق المباراة.

We interrupt this regularly scheduled program to bring you this important message.

There is a FOX on the field, @ASUFootball. 🦊

📺 ESPN

📱 https://t.co/oIyZfYSpgK pic.twitter.com/5jSzEckkE1

— Pac-12 Conference (@pac12) November 7, 2021