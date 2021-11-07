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منوعات|الولايات المتحدة

طاردته من طائرة.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على سارق سيارة بعد قفزه من فوق جسر (فيديو)

الشرطة الأمريكية تلقي القبض على سارق سيارة من خلال مطاردة جوية بعدما قفز في نهر (مواقع التواصل)
7/11/2021

تمكنت الشرطة الأمريكية من خلال مطاردة جوية إلقاء القبض على سائق سيارة لجأ إلى القفز في نهر من فوق جسر أملا في الهرب.

ونشرت شرطة مقاطعة (لي بولاية فلوريدا الأمريكية )عبر صفحتها على فيسبوك مقطع فيديو جوي للمطاردة التي نفذتها الأسبوع الماضي.

ووثق المقطع مطاردة السائق الذي تعمد سرقة سيارة في فلوريدا والقفز من فوق جسر في محاولة للهروب من قوات الأمن التي تلاحقه.

وأظهر المقطع انحدار السائق بسرعة كبيرة في الجانب الأيمن من الجسر قبل أن ينحدر في الجهة المعاكسة ويصطدم بجدار الجسر والذي نتج عنه تهشيم السيارة وتوقفها تماما.

وحاول السارق السباحة في المياه أملا في الهروب من السجن لكن قوات بحرية من الشرطة سارعت بملاحقته أسفل الجسرحيث عثروا عليه وأنقذوه ثم ألقوا القبض عليه داخل القارب البحري.

وبحسب ما أعلنته الصفحة فإن قوات الشرطة نقلت السائق إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو الآن قيد التحقيق في التهم المنسوبة إليه.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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