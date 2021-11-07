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منوعات|سوريا

سوريا.. تفاعل واسع مع مسن يبكي بحرقة خلال مظاهرة بريف حلب (فيديو)

7/11/2021-|آخر تحديث: 7/11/202109:25 PM (مكة المكرمة)

تأثرت مشاعر عدد من السوريين على منصات التواصل بدموع المسن “أبو رأفت”، الرجل الذي رقص قهرًا على أنغام أغنية “جنة يا وطننا” خلال تظاهرة بمدينة عفرين السورية، الجمعة الماضية.

وأظهر مقطع الفيديو المسن السوري مصطفى شعيب شعبان “أبو رأفت” خلال تظاهرة الجمعة بمدينة عفرين (شمال ريف حلب)، وهو يحمل علم الثورة السوريّة ولوّح به عاليًا وهو يذرف الدموع على وقعِ الأغنية.

وحاز الفيديو -الذي التقطه المصور عبيدة الحياني- إعجاب مئات المتابعين عبر المنصات الذين تأثروا بدموع أبو رأفت، المنحدر من مدينة سراقب وهُجر منها عقب الثورة السورية.

وغرّد الناشط محمود رحيل “‏لقد بكيت يا عم وأبكيتنا معك، العم أبو رأفت مهجّر من مدينة سراقب إلى عفرين، اليوم في المظاهرة حمل علم ‎الثورة السورية ليرقص به ويعبّر بدموعه عن القهر، الذي نعيشه كل يوم، وكأن حاله يقول (لا تحسبنّ رقصي بينكم طرباً/ فالطير يرقص مذبوحاً من شدة الألمِ)”.

وغرّد آخر “‏قد قيل: نحتاج كل جراحنا كي نغسل القهر المعتّق في الوريد, جراحنا تلك عن حكاياتنا التي رواها العم مصطفى شعبان ابن سراقب المهجّرة بدون أن ينطق كلمة واحدة، عن الغصّة والقهر والتعب والكرامة في تلك العيون مختزلةً كل مساراتنا المتعبة، ليت الأرض تأكلنا بلا ملح إذا نسينا يا عمي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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