سوريا.. تفاعل واسع مع مسن يبكي بحرقة خلال مظاهرة بريف حلب (فيديو)

تأثرت مشاعر عدد من السوريين على منصات التواصل بدموع المسن “أبو رأفت”، الرجل الذي رقص قهرًا على أنغام أغنية “جنة يا وطننا” خلال تظاهرة بمدينة عفرين السورية، الجمعة الماضية.

وأظهر مقطع الفيديو المسن السوري مصطفى شعيب شعبان “أبو رأفت” خلال تظاهرة الجمعة بمدينة عفرين (شمال ريف حلب)، وهو يحمل علم الثورة السوريّة ولوّح به عاليًا وهو يذرف الدموع على وقعِ الأغنية.

وحاز الفيديو -الذي التقطه المصور عبيدة الحياني- إعجاب مئات المتابعين عبر المنصات الذين تأثروا بدموع أبو رأفت، المنحدر من مدينة سراقب وهُجر منها عقب الثورة السورية.

وغرّد الناشط محمود رحيل “‏لقد بكيت يا عم وأبكيتنا معك، العم أبو رأفت مهجّر من مدينة سراقب إلى عفرين، اليوم في المظاهرة حمل علم ‎الثورة السورية ليرقص به ويعبّر بدموعه عن القهر، الذي نعيشه كل يوم، وكأن حاله يقول (لا تحسبنّ رقصي بينكم طرباً/ فالطير يرقص مذبوحاً من شدة الألمِ)”.

لقد بكيت ياعم وأبكيتنا معك 💔

العم أبو رأفت مهجّر من مدينة سراقب إلى عفرين؛ اليوم في المظاهرة حمل علم #الثورة_السورية ليرقص به ويعبّر بدموعه عن القهر الذي نعيشه كل يوم.

وكأن حاله يقول: لا تحسبنّ رقصي بينكم طرباً .. فالطير يرقص مذبوحاً من شدة الألمِ#سوريا_حرة pic.twitter.com/zCazbtcaJ9 — Mahmud Rahil | محمود رحيل (@mahmud1rahil) November 5, 2021

وغرّد آخر “‏قد قيل: نحتاج كل جراحنا كي نغسل القهر المعتّق في الوريد, جراحنا تلك عن حكاياتنا التي رواها العم مصطفى شعبان ابن سراقب المهجّرة بدون أن ينطق كلمة واحدة، عن الغصّة والقهر والتعب والكرامة في تلك العيون مختزلةً كل مساراتنا المتعبة، ليت الأرض تأكلنا بلا ملح إذا نسينا يا عمي”.

العم مصطفى شعيب شعبان أبو رأفت مهجّر من مدينة #سراقب شرق #إدلب إلى مدينة #عفرين اليوم في المظاهرة حمل علم #الثورة_السورية ليرقص به ويعبّر بدموعه عن القهر الذي نعيشه كل يوم.

أبو الطيب المتنبي: لا تحسبنّ رقصي بينكم طرباً .. فالطير يرقص مذبوحاً من شدة الألمِ

عدسة: عبيدة الحياني pic.twitter.com/gY7JxkfPZy — Aisha Sapri (@AishaSapri) November 5, 2021

*_ هل شاهدت السراقبي …

و هو يرقص بالعلم الأخضر …

تحت أشجار عفرين ….

هل شاهدته و هو يترنح بدمه …

كالعندليب المذبوح …..

إذن … لم تشاهد بعد ….

كيف يختلط الفرح بالحزن ..

و التمرد و الثورة بالظلم و القهر …

و الخذلان ؟!.

# سلامة عيونك يا أبو رأفت

✍ محمود أحمد باكير pic.twitter.com/7VNjdy6i31 — معاوية سراقب Mueawia Saraqep (@mueawia2011) November 6, 2021

اليوم ما كنت بحاجة لأسمع يا حيف و جنة و سورية حتى اذرف حصتي اليومية من الدمع و الحفاظ على البقية الباقية في صدري اتجاه ثورة الدنيا، العم ما قصر الله يحفظه و يرحم عيونه رقص عني و ذرف الغاليات عني و ذكرني بالأيام يلي عم حاول ما انساها.

الله يرزقك العمر و الصحة يا عم حتى ترى ما تحب https://t.co/f0W1yHRFed — Hüsamettin Cüneytoğlu (@HusamettinTR_SY) November 6, 2021

الواقع والوطن والحلم والتراجيديا السورية كلها موجودة بدموعك ياعم pic.twitter.com/AjWgwoDfJR — ماجد عبد النور (@Magedabdelnour1) November 5, 2021

يبكي صبرا وقهرا وحنينا للديار ، ولما واجهوه من جحود هذا العالم ، لكنه لم يندم قط على ثورته لأجل الحرية ويصرّ على رفع رايتها مهما عظمت التضحيات . https://t.co/NjC4R6JC2t — MohammedSalehAwaeed (@MohammedAwaeed) November 6, 2021