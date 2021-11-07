“المجندة قاتلة الأطفال”.. غضب عربي واسع من اختيار ممثلة إسرائيلية بطلة في ديزني (فيديو)

دعت منصة (مقاطعة) التي تغطي وتدعم مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وترصد التطبيع معه، إلى مقاطعة فيلم ديزني المقبل بعد اختيار الشركة العالمية للممثلة الإسرائيلية غال غادوت للمشاركة فيه.

وقالت المنصة إن الممثلة “مجندة في صفوف الجيش الذي قتل 643 طفلًا فلسطينيًا خلال عدواني 2014-2021 على غزة، لم تنقطع عن التأييد الأعمى لهذه المجازر والدعم المطلق لمرتكبيها”.

"مجندة تقتل الأطفال"… دعوات إلى مقاطعة #ديزني بعد تفاوضها مع الممثلة الإسرائيلية #غال_غادوت لأداء دور "الملكة الشريرة" في الفيلم الجديد "سنو وايت" pic.twitter.com/k07AQvEDof — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 6, 2021

وزادت “كل ما سبق، لم يمنع شركة (ديزني) من التعاقد معها لتأدية دور البطولة في فيلم للأطفال”.

وجرى اختيار الممثلة التي أثارت غضب الناشطين في مايو/أيار الماضي، لأداء دور (الملكة الشريرة) في الفيلم الجديد (بياض الثلج).

مجندة في صفوف الجيش الذي قتل 643 طفلاً فلسطينياً خلال عدواني 2014-2021 على غزة، لم تنقطع عن التأييد الأعمى لهذه المجازر والدعم المطلق لمرتكبيها.

كل ما سبق، لم يمنع شركة "ديزني" من التعاقد معها لتأدية دور البطولة في فيلم للأطفال!! pic.twitter.com/JnA4jmqE0I — مقاطعة (@Boycott4Pal) November 5, 2021

وشن ناشطون عرب وأجانب حملة على الممثلة بسبب دعمها للعدوان الذي ارتكبته قوات الاحتلال في حق المدنيين والأطفال الفلسطينيين.

ونشر المخرج والناقد خليل حنون “ديزني اختارت الممثلة الإسرائيلية غال غادوت لتؤدي دور الملكة الشريرة في فيلم (سنو وايت) الجديد، هذه الملكة الشريرة تطرد الأميرة سنو وايت من قصرها وأرضها وتسعى لقتلها.. يا ريت ديزني تكمل معروفها وتختار ممثلة فلسطينية لدور سنو وايت”.

وغردت الناشطة الفلسطينية هديل بوقريص “مقاطعة أداة الصهيونية الإعلامية الموجهة للأطفال أصبحت حتمية، ومقاطعة ديزني احترامًا لأرواح الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي هذه الوحوش التي تدعي الوداعة أمام الشاشة”.

واعتبر حساب مقدسي أن اختيار غادوت في فيلم ديزني للأطفال هو “إرهاب مسكوت عنه”.

مقاطعة أداة الصهيونية الإعلامية الموجهة للأطفال أصبحت حتمية مقاطعة ديزني احتراماً لأرواح الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي هذه الوحوش التي تدعي الوداعة أمام الشاشة pic.twitter.com/lXkz5vNr89 — هديل بوقريص 🕊 (@HadeeLBuQrais) November 6, 2021

ووصلت الممثلة الإسرائيلية للمفاوضات النهائية على دور “الملكة الشريرة” في فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي لشركة ديزني المذاع منذ عام 1938.

ومن المقرر أن يُخرج الفيلم الأمريكي مارك ويب بينما تلعب راشيل زيغلر دور أميرة ديزني.