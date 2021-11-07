تصاعد حملة رافضة للفنان المصري محمد رمضان في المغرب.. ما القصة؟

تصاعدت حملة رافضة للفنان المصري محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بعد إعلانه إحياء حفلة فنية في مدينة مراكش الشهر المقبل.

ونشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، قائلًا: “تم الاتفاق أمس على ثاني حفلاتي في مراكش ديسمبر القادم.. الحفلة الأولى حضرها ٤٥٠ ألف وثقة في الله القادمة مليونية، كل الحب للمغرب والملك محمد السادس حفظه الله ورعاه والشعب الغالي”.

وقال مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنهم مع منع إقامة الحفل ووقف استضافة رمضان في المغرب ووقف نشاطه الفني.

وتصدر وسم “لا نريد محمد رمضان في المغرب” على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما موقع التدوين المصغر “تويتر”.

الشعب المغربي الجميل يرفض وجود #محمد_رمضان في المغرب وهناك آلاف التغريدات عبر هاشتاج #لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب كل التحية للأحباب والأصدقاء في المغرب على هذا الموقف الرائع ، محمد رمضان نموذج سيء للفن وقدوة بشعة للجيل الجديد ولا يمثل إلا نفسه المغرورة pic.twitter.com/NxdOINgiYL — Osama Gaweesh (@osgaweesh) November 6, 2021

ونشر آخرون صورًا للفنان المصري وعليها علامة المنع في إشارة إلى رفض إحياء حفلته الفنية المقبلة.

وأرجع متفاعلون سبب الرفض المغربي لاستضافة رمضان إلى “سلوكياته السيئة المتكررة”، إضافة إلى عدم تقدير الفنانين المغاربة في مهرجان الجونة بمصر، على حد قولهم.

بتحب دايماً تكون تريند ؟

اديك وصلت تريند خارج مصر

بس للاسف الشعوب العربية ترفضك#لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب تريند فى المغرب والدول العربية pic.twitter.com/Gn2xp0IDZ6 — محمد ناصر على (محاكاة) (@3m4710) November 6, 2021

وفيما اعتبر آخرون أن السبب الرئيسي هو الحملة الرافضة لإقامة الفنان سعد المجرد لحفلات فنية في مصر، “بعد الاتهامات ضده بالتحرش والاغتصاب”.

وتفاعل ناشطون مصريون مع الوسم المغربي المتصدر عبر المنصات، فمنهم من أيد الخطوة واعتبر رفض استقباله مستحقًا نظرًا لما وصفوه بسلوكه غير المنضبط، وآخرون اعتبروها أنها جاءت بدافع “قومي”.

محمد رمضان غير مرحب به في بلادنا 🇲🇦

خصوصاً بعد الإهانة التي تعرض لها كل من ريدوان ونعمان بلعياشي على المسرح الجونة #لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب #لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب pic.twitter.com/NiFPtBJzto — 𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗲𝗱 🇲🇦🇲🇦 (@Mohamed360_BR) November 5, 2021

يُذكر أن المنتج المغربي ريد وان والفنان نعمان بلعياشي شريكان رئيسيان في أغنية “جو البنات” الأخيرة لمحمد رمضان التي قدمها خلال مهرجان الجونة السينمائي في مصر الشهر الماضي.

غير أنهما لم يتم تقديمهما خلال وجودهما على المسرح، مما أثار ردود فعل غاضبة.

رفض سعد المجرد في مصر عشان هو مغتصب مش عشان مغربي

المغاربة زعلانين على سعد مش زعلانين أنه مغتصب؟؟

الذكورية مبيجيش من وراها خير معلش #لا_نريد_فناني_مصر_في_المغرب — بنت ألفت (@NayeraHeshmatt) November 6, 2021

لماذا تم منع سعد المجرد من الغناء في مصر و لماذا تم منع حلقته من العرض!! لماذا يهاجم سعد في مصر!! بالمقابل لا نريد البلطجي رمضان عندنا في المغرب #لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب #لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب — Banota_Razina (@banota_razina) November 6, 2021

مصر لم تحسن استضافة الفنانين المغاربة و محاربة الفنان سعد المجرد كانت مهينة لنا. #لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب — Nezha Naziha (@Nezha0880) November 5, 2021

كما عومل سعد المجرد وريضوان ونعمان سوف نعامل فناني مصر بالمثل من الاحسن عدم القدوم لانهم غير مرحب بهم في المغرب #لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب — زيزو (@rOlJV5EhFdjWZLk) November 5, 2021

اضم صوتي لصوت المغاربة🤚🇲🇦، حتى انا ضد استقبال هذا الانسان في بلدنا و ضد غنائه في مراكش. ولي عرض عليه خاصو قتلة ديال العصا….#لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب

لي مايحترمش ولاد بلادي يشرب من ماء البحر الأحمر😝💘نحنا ماشي حيط قصير😜 #لا_نريد_محمد_رمضان_بالمغرب pic.twitter.com/1EZfVRKNzG — Mariam🇲🇦 (@mariam_meryyy) November 5, 2021

#لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب غير مرحب بمنعدم الصوت و اخلاق ومتكبرين في المملكة المغربية التعامل بالمثل✋😎 pic.twitter.com/pDTsheUrud — Lallasoltana (@Lallasoltana2) November 5, 2021