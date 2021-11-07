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منوعات|المملكة المغربية

تصاعد حملة رافضة للفنان المصري محمد رمضان في المغرب.. ما القصة؟

الممثل محمد رمضان (فيسبوك)
7/11/2021-|آخر تحديث: 7/11/202102:23 PM (مكة المكرمة)

تصاعدت حملة رافضة للفنان المصري محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بعد إعلانه إحياء حفلة فنية في مدينة مراكش الشهر المقبل.

ونشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، قائلًا: “تم الاتفاق أمس على ثاني حفلاتي في مراكش ديسمبر القادم.. الحفلة الأولى حضرها ٤٥٠ ألف وثقة في الله القادمة مليونية، كل الحب للمغرب والملك محمد السادس حفظه الله ورعاه والشعب الغالي”.

وقال مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنهم مع منع إقامة الحفل ووقف استضافة رمضان في المغرب ووقف نشاطه الفني.

وتصدر وسم “لا نريد محمد رمضان في المغرب” على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما موقع التدوين المصغر “تويتر”.

ونشر آخرون صورًا للفنان المصري وعليها علامة المنع في إشارة إلى رفض إحياء حفلته الفنية المقبلة.

وأرجع متفاعلون سبب الرفض المغربي لاستضافة رمضان إلى “سلوكياته السيئة المتكررة”، إضافة إلى عدم تقدير الفنانين المغاربة في مهرجان الجونة بمصر، على حد قولهم.

وفيما اعتبر آخرون أن السبب الرئيسي هو الحملة الرافضة لإقامة الفنان سعد المجرد لحفلات فنية في مصر، “بعد الاتهامات ضده بالتحرش والاغتصاب”.

وتفاعل ناشطون مصريون مع الوسم المغربي المتصدر عبر المنصات، فمنهم من أيد الخطوة واعتبر رفض استقباله مستحقًا نظرًا لما وصفوه بسلوكه غير المنضبط، وآخرون اعتبروها أنها جاءت بدافع “قومي”.

يُذكر أن المنتج المغربي ريد وان والفنان نعمان بلعياشي شريكان رئيسيان في أغنية “جو البنات” الأخيرة لمحمد رمضان التي قدمها خلال مهرجان الجونة السينمائي في مصر الشهر الماضي.

غير أنهما لم يتم تقديمهما خلال وجودهما على المسرح، مما أثار ردود فعل غاضبة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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