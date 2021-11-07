بعدما أثار جدلا في مصر.. فيلم “ريش” يحصد 4 جوائز بمهرجان قرطاج السينمائي

حاز فيلم (ريش) للمخرج المصري عمر الزهيري على 4 جوائز من مهرجان (أيام قرطاج السينمائية) في دورته 32 التي اختتمت مساء السبت، من بينها جائزة (التانيت) الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل.

ونال الفيلم أيضا جائزة أفضل سيناريو وجائزة أفضل ممثلة التي حصلت عليها بطلة العمل غير المحترفة دميانة نصار.

وفاز الفيلم قبل أشهر قليلة بجائزتين من مهرجان (كان) السينمائي وجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي.

وكان (ريش) قد أثار الجدل خلال عرضه في الجونة بعد انسحاب 3 ممثلين مصريين، بدعوى أنه “يقدم صورة مسيئة لمصر”.

ورأى الممثلون الثلاثة -وهم شريف منير وأحمد رزق وأشرف عبد الباقي- أن فيلم (ريش) يقدم صورة غير حقيقية عن مصر.

وكان الفيلم قد حاز على جائزة (كان) لتناوله معاناة الفقراء في مصر وهي نفس المشاهد التي رفضها الممثلون الثلاثة وغادروا بسببها قاعة العرض.

وتدور أحداث فيلم (ريش) في إطار خيالي عن اختفاء الأب في ليلة عيد ميلاد الابن الأصغر بعد أن حوّله ساحر إلى دجاجة لنكتشف مع الوقت المعاناة التي تدخل فيها الزوجة والأم التي عليها أن توفر لأبنائها سبل العيش.

الناقدة الفنية ماجدة خير الله تعلق على مغادرة فنانين العرض الخاص لفيلم "ريش" ضمن مهرجان #الجونة السينمائي الدولي بحجة أنه يسيء لـ #مصر pic.twitter.com/a9AvtjSQjr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2021

جوائز أخرى

وفي باقي جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بأيام قرطاج فاز بالتانيت الفضي فيلم (النار التي لا تروض) من ليسوتو، بينما ذهبت جائزة التانيت البرونزي للفيلم التونسي (عصيان) إخراج الجيلاني السعدي.

ونوهت لجنة التحكيم بفيلمي (فرططو الذهب) للمخرج عبد الحميد بوشناق من تونس و(أميرة) للمخرج محمد دياب من مصر.

وفاز بجائزة أفضل ممثل عمر عبدي، عن دوره في فيلم (زوجة حفار القبور) من الصومال بينما ذهبت جائزة أفضل موسيقى للفيلم المغربي (علي صوتك) إخراج نبيل عيوش.

وحصل فيلم (من تحرقن الليل) للمخرجة سارة مسفر من السعودية على جائزة أفضل فيلم للسينما الواعدة كما حصل فيلم (كما أريد) للمخرجة سماهر القاضي من فلسطين على جائزة حقوق الإنسان.

"من يحرقن الليل" للمبدعة سارة مسفر يواصل نجاحاته ويفوز بجائزة السينما الصاعدة في مهرجان قرطاج السينمائي #أيام_قرطاج_السينمائية #JCC2021 pic.twitter.com/lORsPfbbTh — أحمد العياد (@aal3yyad) November 6, 2021

وأقيم حفل ختام المهرجان بمدينة الثقافة في تونس العاصمة بحضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما مع احتفاء كبير بعودة الجوائز للمهرجان بعدما ألغيت في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

حضرت فلسطين

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة حصل فيلم (فلسطين الصغرى) للمخرج عبد الله الخطيب من فلسطين على التانيت الذهبي، وفاز فيلم (المأوى الأخير) للمخرج سما ساكو عثمان من مالي على التانيت الفضي، فيما ذهبت جائزة التانيت البرونزي لفيلم (كما أريد) للمخرجة سماهر القاضي من فلسطين.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة نال جائزة التانيت الذهبي فيلم (الحياة في القرن) للمخرج الصومالي مو هراري، وفاز فيلم (كيف تحولت جدتي إلى كرسي) للمخرج نيكولا فتو من لبنان بالتانيت الفضي، وفيلم (في بلاد العم سام) للمخرج التونسي سليم بالهيبة.

وفي قسم الأفلام الوثائقية القصيرة نال التانيت الذهبي فيلم (شيفرد) للمخرج تيبورو أدكينز من جنوب إفريقيا، وفاز بالتانيت الفضي فيلم (فاحترق البحر) للمخرج ماجد الرميحي من قطر، وذهب التانيت البرونزي لفيلم (لا ترتاح كثيرا) للمخرجة شيماء التميمي من اليمن.

وانطلق المهرجان السبت 30 أكتوبر/تشرين الأول وشارك في مسابقته الرسمية 54 فيلما روائيا ووثائقيا.