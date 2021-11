عودة الجدل بشأن “القتل الرحيم” بعد إقرار نيوزيلندا قانون الموت بمساعَدة

أصبح الموت بمساعَدة أو ما يسمى بـ (الموت الرحيم) قانونيا في نيوزيلندا اليوم الأحد وذلك بعد عام واحد من تصويت 65% من الناخبين لصالح القانون.

وصوت ثلثا النيوزيلنديين في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بالموافقة على القانون الجديد الذي يسمح للمريض الميؤوس من شفائه بطلب المساعدة على الموت.

ويجب أن يتفق طبيبان على أن المريض على إطلاع جيد وأن يتم استيفاء المعايير القانونية الأخرى وأنه لن يلبي هذه المعايير إلا الشخص الذي يعاني من مرض عضال وأمامه أقل من 6 أشهر للحياة.

وقال حزب (إيه سي تي) الذي قدم مشروع القانون إلى البرلمان إن التشريع يسمح بالاختيار والتحكم والرحمة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في معاناة.

وقالت بروك فان فيلدين نائبة زعيم الحزب في بيان “من اليوم سيكون لدينا مجتمع أكثر لطفًا وإنسانية ورحمة”.

وتابعت “يجب الحكم على المجتمع من خلال كيفية تعامله مع الأشخاص الأكثر ضعفًا. ستمنح بلادنا الآن أولئك الذين يعيشون في معاناة رهيبة في نهاية حياتهم الرحمة والاختيار. إنه يوم جيد أن تكون من مواطني نيوزيلندا”.

Terminally ill patients in New Zealand with less than six months to live can now request assisted dying after new laws came into effect. https://t.co/KaN3xb89Wq

لكن البعض يقول إنه تم إثارة وجود عدم مساواة في القانون مع مخاوف من أن المساعدة على الموت يمكن أن تستخدم لتوفير تكاليف الرعاية الصحية وتزيد التمييز ضد الأفراد من الماوري (السكان الأصليون) والمحيط الهادئ.

ومن غير الواضح حتى الآن عدد النيوزيلنديين الذين قد يطلبون المساعدة على الموت لكن وزارة الصحة تقدر أن ما يصل إلى 950 شخصًا يمكنهم التقدم كل عام مع مساعدة ما يصل إلى 350 على الموت.

وتثير قضية القتل الرحيم جدلًا واسعًا في العالم بين تجريمه وتشريعه، فهناك من يرى أنه مساعدة على الانتحار وهناك من يراه حرية فردية. وانطلقت مبادرات عديدة لإلغاء الموت الرحيم في العالم.

وهناك العديد من الدول التي تعتبر القتل الرحيم قانونيًا منها سويسرا وهولندا وأستراليا وبلجيكا ولوكسمبورغ وكولومبيا وكندا وإسبانيا.

https://t.co/Q4MdJuHU1r

Stuart Armstrong has given a lot of thought to the end of his life. Now, reassured with the knowledge he may one day be able to access assisted dying when it all “goes south”, he can focus on living.

— End of Life Choice (@EOLCOffice) November 6, 2021