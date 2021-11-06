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منوعات|أمريكا

8 قتلى وعدد من المصابين في تدافع بمهرجان موسيقي بولاية تكساس (فيديو)

50 ألف شخص حضروا المهرجان (منصات التواصل)
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202103:04 PM (مكة المكرمة)

قال مسؤولون أمريكيون إن ما لا يقل عن 8 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب كثيرون في تدافع حدث ليلة افتتاح مهرجان أستروورلد للغناء والموسيقى في هيوستون بولاية تكساس مساء أمس الجمعة.

 

وأكد سامويل بينا مدير خدمة الإطفاء في هيوستون عدد القتلى في مؤتمر صحفي عقده في ساعة مبكرة من اليوم السبت أمام مجمع إن.آر.جي بارك بالمدينة.

وقال بينا إنه في حوالي التاسعة مساء بدأ الجمهور الذي تجمع لمتابعة فقرة مغني الراب ترافيس سكوت في التدافع للأمام صوب منصة المسرح على نحو أثار حالة من الذعر وسبّب إصابات.

وأضاف أن البعض بدأ يصاب بالإغماء وتصاعدت الفوضى حتى الساعة 9:38 ونتج عن ذلك سقوط ضحايا.

 

ونقلت وحدات الطوارئ 17 شخصا لمستشفيات منهم 11 يعانون من أزمة قلبية، ولم يتضح ما الذي تسبب في هذا التدافع.

وذكرت صحيفة هيوستون كرونيكل أن سكوت توقف مرارا أثناء فقرته التي استمرت 75 دقيقة عندما لاحظ أن الأمور ليست على ما يرام بين الجموع قرب مقدمة المنصة.

وقال بينا إن 50 ألف شخص حضروا المهرجان الذي كان مقررا أن يستمر يومين لكن اليوم الثاني أُلغي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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