8 قتلى وعدد من المصابين في تدافع بمهرجان موسيقي بولاية تكساس (فيديو)

قال مسؤولون أمريكيون إن ما لا يقل عن 8 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب كثيرون في تدافع حدث ليلة افتتاح مهرجان أستروورلد للغناء والموسيقى في هيوستون بولاية تكساس مساء أمس الجمعة.

وأكد سامويل بينا مدير خدمة الإطفاء في هيوستون عدد القتلى في مؤتمر صحفي عقده في ساعة مبكرة من اليوم السبت أمام مجمع إن.آر.جي بارك بالمدينة.

RT @katz_mum: RT @rawsalerts: 🚨#BREAKING: At least 8 fatalities have been confirmed at #AstroWorld music festival 📌#Houston l #Texas Right now HFD has confirmed At least 8 fatalities have been reported and many multiple injuries. Around 50,000 peo… pic.twitter.com/6iK0lWcUfj — LIST4AIRDROP (@LIST4AIRDROP) November 6, 2021

وقال بينا إنه في حوالي التاسعة مساء بدأ الجمهور الذي تجمع لمتابعة فقرة مغني الراب ترافيس سكوت في التدافع للأمام صوب منصة المسرح على نحو أثار حالة من الذعر وسبّب إصابات.

وأضاف أن البعض بدأ يصاب بالإغماء وتصاعدت الفوضى حتى الساعة 9:38 ونتج عن ذلك سقوط ضحايا.

⚠️🇺🇸#URGENT: Multiple injuries reported at Astroworld Music Festival in Houston, Texas#Houston l #TX

A large medical response is underway at NRG Park for ‘several patients’. Disturbing footage from the scene shows EMS performing CPR on three patients.

Gathering more details! pic.twitter.com/5LPUHX7pnz — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) November 6, 2021

ونقلت وحدات الطوارئ 17 شخصا لمستشفيات منهم 11 يعانون من أزمة قلبية، ولم يتضح ما الذي تسبب في هذا التدافع.

#ASTROWORLDFest 📌#Houston l #Texas Chaotic scenes at #AstroWorld music festival as Reports of multiple injuries and multiple body’s being taken away at the festival reports of 11 casualties so far this remains unconfirmed pic.twitter.com/GhCWfQ1lob — Kwitter (@Kwitter12085169) November 6, 2021

وذكرت صحيفة هيوستون كرونيكل أن سكوت توقف مرارا أثناء فقرته التي استمرت 75 دقيقة عندما لاحظ أن الأمور ليست على ما يرام بين الجموع قرب مقدمة المنصة.

وقال بينا إن 50 ألف شخص حضروا المهرجان الذي كان مقررا أن يستمر يومين لكن اليوم الثاني أُلغي.