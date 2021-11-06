فرحات عقل.. فنان تركي يمارس فن “المنمنمات” بطرق حديثة (فيديو)

ازدهر فن توشيح النصوص بواسطة الرسوم التوضيحية المصغرة (المنمنمات) في العهود التركية المختلفة، واعتبر أحد أهم فروع الفن الإسلامي الذي عاش عصورا عديدة من النهضة في ظل الدول التركية القديمة.

ويقول الفنان التركي فرحات عقل، إن المنمنمات هي فن توشيح النصوص بالرسوم التوضيحية المصغرة، وتتميز بالدقة وكثرة التفاصيل والعناصر الفنية والتشكيلية.

ويوضح في حوار مع الجزيرة مباشر أن هذا النوع من الفنون كان يستخدم قديما، وتكمن أهميته في أنه يحسن شكل المخطوطات ويشوق قراءتها، ولذلك كان هذا النوع خاص بالمراسلات القديمة، ليتم تطويره لاحقا، ويصبح رسما يعبر عن حقبة زمنية معينة.

ويختلف رسم (المنمنات) التركي عن الرسم العادي في كونه يعبر عن طريقة الحياة في زمن السلاطين العثمانيين، بحسب ما يقول فرحات.

واستخدم سلاطين السلاجقة والعثمانيين المنمنمات بدوافع تمجيد الذات لتخليد ذكرهم ولتصوير إنجازاتهم وانتصاراتهم وأبرز تحولات الدولة في عهد كل منهم، كما استخدموها كوثائق تاريخية تحفظ مناسباتهم كاحتفالات التنصيب وختان ورثة العرش وحفلات الزفاف.

وافتتح قبل أيام في الحي الثقافي (كتارا) في العاصمة القطرية الدوحة معرض فن المنمنمات التركي للفنان فرحات عقل، ضم 40 لوحة.

ويقول فرحات إنه كان يطلق على ممارس هذا الفن النقاش أو المصور لأنه يصور الأشياء ويحددها بالتفاصيل.

وغالبا ما تخلو رسوم المنمنمات من الأطر والخطوط المستقيمة التي ترسم الحدود لأن هذا الفن يقوم على نقل الرواية الكاملة مع ذكر أدق تفاصيلها التي تسمح المنمنمة بسردها عبر أحجام تتناسب مع أهمية الحدث والشخصية المرتبطة به.

تعرّف المنمنمات بأنها فن من الرسم عالي الدقة لا يعتمد في إظهار الصورة على الضوء ولا الظل (مواقع التواصل الاجتماعي)

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