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طائرة تتوقف في الهواء قبل أن تهوي من ارتفاع 16 ألف قدم (فيديو)

كانت الطائرة على ارتفاع 16 ألف قدم (يوتيوب)
5/11/2021

تداولت منصات وصحف غربية مقطع فيديو لطائرة صغيرة تتوقف في الهواء ثم تهوي نحو الأرض من على ارتفاع 16 ألف قدم، فيما كان على متنها 16 شخصا.

ويظهر المقطع الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددا من المظليين وهم يقفون على حاجز بجوار باب الطائرة ثم يقفزون منها.

وفي اللحظة التي قفز فيها مصور المقطع، بدأت الطائرة في الدوران حول نفسها ثم السقوط نحو الأرض.

وقال مصور المقطع، وهو قافز محترف من جنوب أفريقيا، إنه شعر بالطائرة تهتز مرتين فقرر القفز من على الحاجز.

وأوضح أن مثل هذه الحوادث لا تتكرر كثيرا ولا تستغرق سوى ثوان معدودة.

وأضاف أن الطائرة هبطت بسلام وأنه يتم التحقيق فيما حدث، بعد أن تمكن الطيار من السيطرة على الطائرة واستعادة توازنها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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