إخلاء جامعة أمريكية بعد أنباء عن تفخيخها بـ40 قنبلة (فيديو)

ذكرت مصادر أمنية أمريكية أمس الجمعة أنه تم إخلاء مباني جامعة ييل في ولاية كونيتيكت عقب ورود بلاغ بزرع 40 قنبلة في محيط الجامعة.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية أشار الرقيب زانيك من قسم شرطة المدينة إلى أن شخصا اتصل بمركز الطوارئ ظهر الجمعة وقال إن 40 قنبلة وضعت حول الحرم الجامعي.

وأضاف: تم إخلاء عدد من مباني الجامعة وإغلاق المنطقة أمام حركة المرور والمشاة تحسبا لأي طارئ.

وقال رئيس البلدية جاستن إليكر إن شرطة المدينة تلقت بلاغا بوجود قنابل في الجامعة مما استدعى التحرك السريع وإخلاء مباني الجامعة.

وأضاف: نأخذ هذه التهديدات مأخذ الجد للغاية ومن الواضح أننا نتطلع إلى تعقب الشخص صاحب البلاغ.

#BREAKING | Bomb threats reported at Yale University in #Connecticut. Students are reportedly being evacuated to a rally point on campus.#YaleUniversity # BombThreat pic.twitter.com/tCq5gzISV3 — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) November 5, 2021

وقال مسعفون إن 7 منشآت على الأقل تعرضت لتهديدات عبر الهاتف بالمدينة وقال رئيس بلدية نيو هافن جاستن إيليكر إن التهديدات جاءت قبل الساعة 2 مساءً بقليل.

ولا يزال الدافع وراء التهديدات غير معروف، حيث صرح رئيس شرطة جامعة ييل رونيل هيغينز أن المتصل لم يقدم مبررا لأفعاله.

وفي أعقاب التهديدات أخليت العديد من الشركات والمباني في حرم جامعة ييل وفي منطقة وسط مدينة نيو هافن المحيطة، وصرحت السلطات أن المنطقة ستظل مغلقة “لساعتين”.

وقال ريك فونتانا مدير إدارة الطوارئ “هناك عمليات إجلاء في العديد من الشركات في المنطقة حتى يتم توفير الأمان في المناطق، وهناك العديد من عمليات إغلاق الطرق في وسط المدينة في هذا الوقت ونحث السكان على الابتعاد عن وسط المدينة حتى إشعار آخر”.

وتم استدعاء الكلاب البوليسية وتشغيل العديد من أجهزة إنذار الحريق للمساعدة في تسهيل عمليات الإخلاء السريع لكل من حرم جامعة ييل والشركات المحلية في نيو هافن.

وصرح رئيس شرطة نيو هيفن رينيه دومينغيز بأن التهديدات تؤخذ على محمل الجد وأضاف “نحن نتعامل مع هذا كما لو كان تهديدًا حقيقيا”.