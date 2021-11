إخلاء جامعة أمريكية بعد أنباء عن تفخيخها بـ40 قنبلة (فيديو)

ذكرت مصادر أمنية أمريكية أمس الجمعة أنه تم إخلاء مباني جامعة ييل في ولاية كونيتيكت عقب ورود بلاغ بزرع 40 قنبلة في محيط الجامعة.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية أشار الرقيب زانيك من قسم شرطة المدينة إلى أن شخصا اتصل بمركز الطوارئ ظهر الجمعة وقال إن 40 قنبلة وضعت حول الحرم الجامعي.

وأضاف: تم إخلاء عدد من مباني الجامعة وإغلاق المنطقة أمام حركة المرور والمشاة تحسبا لأي طارئ.

وقال رئيس البلدية جاستن إليكر إن شرطة المدينة تلقت بلاغا بوجود قنابل في الجامعة مما استدعى التحرك السريع وإخلاء مباني الجامعة.

وأضاف: نأخذ هذه التهديدات مأخذ الجد للغاية ومن الواضح أننا نتطلع إلى تعقب الشخص صاحب البلاغ.

#BREAKING | Bomb threats reported at Yale University in #Connecticut. Students are reportedly being evacuated to a rally point on campus.#YaleUniversity # BombThreat pic.twitter.com/tCq5gzISV3

— Subodh Kumar (@kumarsubodh_) November 5, 2021