أمريكا ترصد مكافأة 5 ملايين دولار للقبض على شقيق “إل تشابو” (صور)

أعلنت الولايات المتّحدة الجمعة أنّها رصدت مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى اعتقال (أوريليانو غوسمان لويرا)، شقيق تاجر المخدّرات المكسيكي الشهير (إل تشابو)، وثلاثة مطلوبين آخرين متّهمين بالإتجار بالمخدّرات.

و(أوريليانو غوسمان لويرا) متهم بالعمل تحت مظلة عصابة سينالوا القوية، إلى جانب (روبرتو سالغيرو نيفاريز) و(خوسيه سالغيرو نيفاريز) و(هريبرتو سالغيرو نيفاريز).

وكان القضاء الأمريكي حكم على شقيقه خواكين (إل تشابو) غوسمان، الزعيم السابق لكارتيل (سينالوا)، بالسجن مدى الحياة.

ولطالما كانت ولاية سينالوا (شمال غربي المكسيك) مركزاً لتهريب المخدرات إلى الولايات المتّحدة.

والمطلوبون الأربعة ملاحقون وفقاً لإحدى اللوائح الاتّهامية الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية بتهمة تهريب الفنتانيل، وهو مخدّر يتسبب في الولايات المتحدة سنوياً في آلاف الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة.

Aureliano Guzman-Loera of Sinaloa, MX, and brothers Ruperto, Jose, and Heriberto Salgueiro-Nevarez are wanted for international drug trafficking. Up to $5 mill USD reward for info leading to any arrest and/or conviction. @HSIPhoenix asks people w/ info to pls call 1-520-335-7315 pic.twitter.com/g5XfxuHmsh

— HSI Arizona (@HSIPhoenix) November 6, 2021