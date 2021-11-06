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منوعات|الولايات المتحدة

أمريكا ترصد مكافأة 5 ملايين دولار للقبض على شقيق “إل تشابو” (صور)

كان القضاء الأمريكي حكم على شقيقه خواكين (إل تشابو) الزعيم السابق لكارتيل (سينالوا)، بالسجن مدى الحياة (الفرنسية)
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202110:59 AM (مكة المكرمة)

أعلنت الولايات المتّحدة الجمعة أنّها رصدت مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى اعتقال (أوريليانو غوسمان لويرا)، شقيق تاجر المخدّرات المكسيكي الشهير (إل تشابو)، وثلاثة مطلوبين آخرين متّهمين بالإتجار بالمخدّرات.

و(أوريليانو غوسمان لويرا) متهم بالعمل تحت مظلة عصابة سينالوا القوية، إلى جانب (روبرتو سالغيرو نيفاريز) و(خوسيه سالغيرو نيفاريز) و(هريبرتو سالغيرو نيفاريز).

وكان القضاء الأمريكي حكم على شقيقه خواكين (إل تشابو) غوسمان، الزعيم السابق لكارتيل (سينالوا)، بالسجن مدى الحياة.

ولطالما كانت ولاية سينالوا (شمال غربي المكسيك) مركزاً لتهريب المخدرات إلى الولايات المتّحدة.

والمطلوبون الأربعة ملاحقون وفقاً لإحدى اللوائح الاتّهامية الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية بتهمة تهريب الفنتانيل، وهو مخدّر يتسبب في الولايات المتحدة سنوياً في آلاف الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة.

وأوضحت وزارة الخارجية أنّ قيمة المكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار عن كلّ من المطلوبين الأربعة.

وإل تشابو (64 عاماً) حُكم عليه في الولايات المتحدة في يوليو/ تموز 2019 بالسجن لمدى الحياة.

وبارون المخدّرات هذا الذي كان يُعتبر الأقوى في مجاله في العالم إلى أن تسلّمته الولايات المتّحدة من المكسيك في 2017 يقضي حالياً عقوبة الحبس المؤبّد في سجن شديد الحراسة في ولاية كولورادو الأمريكية.

المصدر : وكالات

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