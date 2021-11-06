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منوعات|تركيا

أردوغان يلعب كرة السلة مع مجموعة شباب في إسطنبول (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشارك مجموعة من الشباب لعب كرة السلة (الأناضول)
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202102:57 PM (مكة المكرمة)

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجموعة من الشباب في لعب كرة السلة بحديقة “الأمة” أمس الجمعة بمنطقة عمرانية في إسطنبول.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو يشارك فيه مع الرئيس أردوغان مجموعة من الشباب لعب كرة السلة.

كان أردوغان قد توجه عقب صلاة الجمعة أمس إلى الحديقة من أجل حضور مراسم افتتاحها وشارك مجموعة من الشباب كانوا يلعبون كرة السلة.

(الأناضول)

وصرّح أردوغان عقب الافتتاح بأنّ حكومته تسعى إلى إنشاء 404 حدائق عامة بحلول عام 2023 قائلا “نخطط لافتتاح 404 حدائق مفتوحة للشعب بحلول عام 2023”.

وأعرب أردوغان عن أمله أن تكون حديقة الأمة التي ستُبنى على مساحة 7.7 ملايين متر مربع في أرض “مطار أتاتورك” بإسطنبول من بين الأكبر في مدن العالم”.

ولفت أردوغان إلى أن الحكومة التركية وضعت خريطة طريق جديدة بإعلان “ثورة التنمية الخضراء” في الوقت الذي يتعثر فيه العالم أمام تهديد تغير المناخ.

(الأناضول)
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع تركية

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