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مستخدما مناورة هيمليك.. سائق ينقذ حياة راكب من الموت اختناقا (فيديو)
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202105:54 PM (مكة المكرمة)
تداولت وسائل إعلام صينية مقطع فيديو لسائق حافلة أنقذ حياة أحد الركاب في مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان وسط الصين.
وأظهر الفيديو الذي نشرته وكالة (نيوز فلير) توقف السائق بعد اختناق راكب ومحاولة راكبة لمساعدته.
وأوضحت كاميرات المراقبة في الحافلة كيف اختنق الراكب بعد بلع قطعة برقوق مجفف.
وبعد أن عجزت الراكبة عن مساعدته أوقف السائق الحافلة على جانب الطريق وأنقذه باستخدام مناورة هيمليك (ضغطات البطن) وهي واحدة من طرق الإسعافات الأولية يجري من خلالها الضغط على البطن للفظ الجسم الغريب وتستخدم للأطفال أيضًا.
A quick-thinking bus driver saved a choking passenger using the Heimlich manoeuvre in China. pic.twitter.com/IPyP4m2EqN
— South China Morning Post (@SCMPNews) November 4, 2021
المصدر : الجزيرة مباشر + نيوز فلير