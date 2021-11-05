بيع أول “بيضة” نباتية مسلوقة في العالم (فيديو)

ستشهد سويسرا، في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أول عملية بيع لبيضة مسلوقة نباتية في العالم.

ومن المقرر أن تبدأ سلسلة متاجرغذائية شهيرة في سويسرا تسمى (ميغروس) هذا الشهر بيع البيضة التي أطلق عليها (The Boiled V-Love) بعدما تولت عملية تطويرها والوصول بها إلى شكلها الحالي الذي يماثل البيضة الحيوانية التقليدية.

وكانت مدن زيورخ وبازل ولوسيرن السويسرية هي الأولى التي أعربت عن رغبتها في تداول هذا المنتج الجديد.

وصُنعت هذه البيضة بشكل رئيسي من بروتين الصويا لكنها تحتوي أيضا على كميات من نشا الأرز وألياف الذرة القابلة للذوبان إضافة إلى عوامل مقاومة التكتل وعوامل للمساعدة على التبلور.

من جهته، قال تريستان سيرف في تصريحات صحفية إن “هناك طلبا كبيرا على هذه البيضة”.

وأضاف أن المنتج “لا يستهدف بالضرورة النباتيين المتعصبين بل سيكون موجها أيضا لمن يريديون تقليل استهلاكهم من اللحوم والحفاظ في وقت ذاته على المظهر التقليدي لأطباق وجباتهم”.

يشار إلى أن البيض الحيواني يعد من أكثر أنواع الأطعمة استهلاكا في جميع أنحاء العالم إذ تشير إحصائيات عالمية إلى أن الفرد يستهلك 145 بيضة في السنة، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وفي مايو/أيار 2020، أعلن مهندسان فرنسيان في البيولوجيا الصناعية وهما فيليبين سولير وشيلين تافيسوك تمكنهما من صناعة بيضة سائلة غنية بالبروتين النباتي.

وقالا في تصريحات نقلها موقع (مادينيس) إن “بيضة الخضار النيئة تشبه بيضة الدجاج لكن كل شيء داخلها مختلف”، حسب وصفهما.

وفي السياق، بدأت شركة (EVO Foods) الهندية العمل على إنتاج بيض نباتي من خلال وصفة تعتمد على البروتينات النباتية لتكوين بيضة خالية من البروتين الحيواني.

وقدمت الشركة الناشئة بيضتها النباتية أيضا على شكل سائل.