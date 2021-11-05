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منوعات|كردستان العراق

قرية غارقة تحت المياه منذ عقود تطفو من جديد بفعل الجفاف (صور)

عادت ملامح قرية كري قسروكا بكردستان العراق إلى الظهور بعدما طمرها سد دهوك بمياهه قبل نحو 36 عاما (AFP)
5/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202112:21 AM (مكة المكرمة)

على سفوح جبال دهوك الشاهقة والمهيبة في إقليم كردستان في شمال العراق عادت ملامح قرية كري قسروكا أو (قصر التل) إلى الظهور بعدما طمرها سد دهوك بمياهه قبل نحو 36 عامًا وهجرها أهلها.

وقال فرهاد محمد طاهر مدير سد دهوك إن منسوب مياه السد تراجع، منذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب الجفاف وكشفت المياه عن بناء شيد بالحجر يرجح أن يكون مدرسة ويبدو أنه كل ما بقي من قرية كانت تزخر بالحياة وبزراعة العنب والتفاح والحنطة يومًا ما.

وأضاف أن منسوب مياه السد “انخفض لأكثر من 7 أمتار ما أدى إلى ظهور بقايا هذه القرية”.

وتابع “يعتقد أن يكون هذا البناء منزلا يشبه تصميمه شكل المدرسة وجدرانه محاطة بالأصداف الجافة بسبب الجفاف”.

ويعتمد سد دهوك على مياه الأمطار التي قلت معدلات هبوطها هذا العام.

وأضح طاهرأنه لم يسبق أن انخفض منسوب السد إلى هذا الحدّ في السنين الماضية إلا ثلاث مرات في 1992 و1999 و2009.

وأشار إلى أن خلال هذه المرات الثلاث أطلت أيضا ملامح كري قسروكا.

وأردف “بالتأكيد هذا الموضوع يتعلق بالتغير المناخي، وعاماً بعد عام تزداد أزمة المياه سوءا في العراق مع تراجع معدلات هطول الأمطار وتمدّد الجفاف”.

ولفت إلى أن العراق أصبح “البلد الخامس في العالم” الأكثر تأثرا بالتغير المناخي كما أعلنت وزارة البيئة العراقية مؤخراً.

تاريخ كري قسروكا
يشرح المؤرخ كارزان محمد بامرني أنه قبل غرقها تحت مياه السد الذي شيد عام 1988 بغرض تغذية مصادر الري لتعزيز الزراعة وبسعة 52 مليون متر مكعب، كانت (كري قسروكا) التي تبعد نحو كيلومترين فقط عن مركز مدينة دهوك مقرا لنحو 50 عائلة كردية من عشيرة الدوسكي منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقال “عام 1974 هجر السكان القرية للمرة الأولى بضغط من الظروف السياسية إبان الحرب العراقية الكردية الثانية وكانت واحدة من قرى عدة أخليت حينها بسبب ظروف النزاع”.

وأضاف أنه في 1976 عاد سكان كري قسروكا إليها لكن بعد تسع سنوات جاء السد ليبعدهم نهائيا عن بيوتهم.

وقبل تشييد السد عام 1985، قدمت الدولة تعويضات مالية لأهالي كري قسروكا لبناء بيوت في أرض مجاورة أحيوا عليها من جديد قريتهم وبالاسم نفسه.

أما ما تبقى من قرية كري قسروكا القديمة فهو مركز جذب للسياح المحليين بسبب موقعها وسط الجبال وعلى مشارف السد.

ويقصد القرية سكان مدينة دهوك والمناطق المجاورة لالتقاط الصور قبل أن يرتفع منسوب السد مرة أخرى وتغرق كري قسروكا من جديد مع حلول الشتاء وعودة موسم الأمطار.

المصدر : الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي

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