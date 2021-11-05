Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات|بريطانيا

بريطاني يعترف بقتل شابتين والاعتداء على جثث عشرات النساء (فيديو)

مشرحة
طلب وزير الصحة مراجعة إجراءات السماح للموظفين بدخول غرف حفظ الجثث (غيتي)
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202108:00 PM (مكة المكرمة)

اعترف كهربائي بريطاني، الخميس، بأنه قتل شابتين وارتكب عشرات الاعتداءات الجنسية على نساء متوفيات في المشرحة، في حالة غير مسبوقة في تاريخ القضاء البريطاني.

واعترف ديفيد فولر (67 عاما) بأنه قتل فتاتين في العشرين والخامسة والعشرين عام 1987 في كِنت، جنوب شرقي البلاد.

ووجهت إلى فولر، الذي كان يعمل كهربائيا في عدد من المستشفيات، تهمة الاعتداء جنسيا على الشابتين بعد قتلهما.

وأقر فولر قبل المحاكمة، التي جرت، أمس، بأنه مذنب في 51 جريمة أخرى من بينها 44 تتعلق باعتداءات نفذها على جثث نساء ميتات، لكن المحققين رجحوا أن يكون العدد الفعلي لضحاياه 99 على الأقل، تم التعرف على 78 منهنّ، بينهنّ ثلاث قاصرات ونساء عدة تفوق أعمارهن الخامسة والثمانين.

وتم اعتقال فولر في نهاية عام 2020 بفضل تقنيات الحمض النووي.

ونشرت شرطة كنت مقطع فيديو للحظة القبض على فولر بتهمة قتل الشابتين.

وقال مكتب المدعي العام في بيان بأن تفتيش منزل فولر أسفر عن العثور على محركات أقراص صلبة “تحوي أدلة على جرائم جنسية غزيرة من النوع الذي لم تشهده محكمة بريطانية من قبل”.

وأضاف البيان أن “فولر صوّر نفسه بين عامي 2008 و2020 وهو يعتدي جنسيا على جثث عشرات النساء والفتيات في مشرحتين” في إحدى المستشفيات، التي كان مسموحا له الدخول إليهما بحكم وظيفته مشرفَ صيانة.

وقال مسؤول من الشرطة إن التهم الموجهة إلى فولر “غير مسبوقة في تاريخ القضاء البريطاني”.

وطلب وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد من القطاع الصحي مراجعة إجراءات السماح بدخول الموظفين إلى غرف حفظ جثث الموتى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

بيع أول “بيضة” نباتية مسلوقة في العالم (فيديو)

مستخدما مناورة هيمليك.. سائق ينقذ حياة راكب من الموت اختناقا (فيديو)

على غرار حادث الإسماعيلية.. صيني يهاجم المارة بـ “الساطور” (فيديو)

قد تكون الأكبر في العالم.. زوجان يعثران على حبة بطاطس بحجم كلب صغير

الأكثر قراءة

عمدة كولونيا الألمانية تسمح برفع أذان الجمعة علنا.. لكن بشروط

بعد تصريحات منسوبة لعباس كامل.. هل غزة على أعتاب إتمام صفقة تبادل أسرى؟ (فيديو)

الحيض لا يمنع المرأة من تلاوة القرآن

مع الحكيم.. بعد قرار تطعيم الأطفال من سن 5 سنوات.. هل يوافق الأهل على تطعيم أبنائهم؟ (فيديو)