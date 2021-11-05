بريطاني يعترف بقتل شابتين والاعتداء على جثث عشرات النساء (فيديو)

اعترف كهربائي بريطاني، الخميس، بأنه قتل شابتين وارتكب عشرات الاعتداءات الجنسية على نساء متوفيات في المشرحة، في حالة غير مسبوقة في تاريخ القضاء البريطاني.

واعترف ديفيد فولر (67 عاما) بأنه قتل فتاتين في العشرين والخامسة والعشرين عام 1987 في كِنت، جنوب شرقي البلاد.

ووجهت إلى فولر، الذي كان يعمل كهربائيا في عدد من المستشفيات، تهمة الاعتداء جنسيا على الشابتين بعد قتلهما.

David Fuller has today pled guilty to murdering two women in Tunbridge Wells in 1987. He had earlier admitted 51 further charges relating to sexual offences, including the sexual assault of females at two mortuaries. https://t.co/XTXdNqIz40https://t.co/ekUg5QMq3Q pic.twitter.com/DqUz84Trg1 — Kent Police (UK) (@kent_police) November 4, 2021

وأقر فولر قبل المحاكمة، التي جرت، أمس، بأنه مذنب في 51 جريمة أخرى من بينها 44 تتعلق باعتداءات نفذها على جثث نساء ميتات، لكن المحققين رجحوا أن يكون العدد الفعلي لضحاياه 99 على الأقل، تم التعرف على 78 منهنّ، بينهنّ ثلاث قاصرات ونساء عدة تفوق أعمارهن الخامسة والثمانين.

وتم اعتقال فولر في نهاية عام 2020 بفضل تقنيات الحمض النووي.

ونشرت شرطة كنت مقطع فيديو للحظة القبض على فولر بتهمة قتل الشابتين.

WATCH: This is the moment Kent Police arrested David Fuller at his home in connection with the murders of Wendy Knell and Caroline Pierce pic.twitter.com/NnOp71Gpgi — KentLive (@kentlivenews) November 4, 2021

وقال مكتب المدعي العام في بيان بأن تفتيش منزل فولر أسفر عن العثور على محركات أقراص صلبة “تحوي أدلة على جرائم جنسية غزيرة من النوع الذي لم تشهده محكمة بريطانية من قبل”.

وأضاف البيان أن “فولر صوّر نفسه بين عامي 2008 و2020 وهو يعتدي جنسيا على جثث عشرات النساء والفتيات في مشرحتين” في إحدى المستشفيات، التي كان مسموحا له الدخول إليهما بحكم وظيفته مشرفَ صيانة.

وقال مسؤول من الشرطة إن التهم الموجهة إلى فولر “غير مسبوقة في تاريخ القضاء البريطاني”.

وطلب وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد من القطاع الصحي مراجعة إجراءات السماح بدخول الموظفين إلى غرف حفظ جثث الموتى.