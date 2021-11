بريطاني يعترف بقتل شابتين والاعتداء على جثث عشرات النساء (فيديو)

اعترف كهربائي بريطاني، الخميس، بأنه قتل شابتين وارتكب عشرات الاعتداءات الجنسية على نساء متوفيات في المشرحة، في حالة غير مسبوقة في تاريخ القضاء البريطاني.

واعترف ديفيد فولر (67 عاما) بأنه قتل فتاتين في العشرين والخامسة والعشرين عام 1987 في كِنت، جنوب شرقي البلاد.

ووجهت إلى فولر، الذي كان يعمل كهربائيا في عدد من المستشفيات، تهمة الاعتداء جنسيا على الشابتين بعد قتلهما.

David Fuller has today pled guilty to murdering two women in Tunbridge Wells in 1987.

He had earlier admitted 51 further charges relating to sexual offences, including the sexual assault of females at two mortuaries. https://t.co/XTXdNqIz40https://t.co/ekUg5QMq3Q pic.twitter.com/DqUz84Trg1

— Kent Police (UK) (@kent_police) November 4, 2021