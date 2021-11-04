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يحمي من السرطان.. هل تعرف كل فوائد القرنفل؟

3/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202101:34 AM (مكة المكرمة)

تحدث كثيرون منذ القدم عن فوائد الأعشاب والتوابل ومن بينها القرنفل، وهو ما أكدته دراسات حديثة ذكرت عدة فوائد للقرنفل الذي يدخل في العديد من الأطعمة والمشروبات.

وأفاد برنامج مع الحكيم على الجزيرة مباشر أن القرنفل يحتوي على عناصر غذائية مهمة للجسم وعلى نسبة عالية من الماغنسيوم ومضادات الأكسدة.

وأثبتت الدراسات أن القرنفل قد يساعد على الحماية من السرطان ويمكنه أن يقتل البكتيريا وقد يحسن صحة الكبد وتنظيم نسبة السكر في الدم.

ويعزز القرنفل أيضا صحة العظام ويقلل من قرحة المعدة، وهو ​​معدن أساسي للحفاظ على وظائف المخ وبناء عظام قوية

يحتوي القرنفل على الألياف والفيتامينات والمعادن لذا فإن استخدامه كاملا أو مطحونا لإضافة نكهة إلى طعامك يمكن أن يوفر بعض العناصر الغذائية المهمة.

ويستخدم القرنفل فقط بكميات صغيرة وبالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة فإن القرنفل غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تسهم في تطور الأمراض المزمنة.

ويحتوي القرنفل أيضًا على مركب يسمى الأوجينول والذي ثبت أنه يعمل كمضاد طبيعي للأكسدة.

ويمكن أن يساعد تضمين القرنفل في نظامك الغذائي إلى جانب الأطعمة الأخرى الغنية بمضادات الأكسدة في تحسين صحتك العامة.

وتحتوي ملعقة صغيرة (2 جرام) من القرنفل المطحون على 6 سعرات حرارية و1 جرام من الكربوهيدرات و1 جرام من الألياف و2% من القيمة اليومية من فيتامين ك.

وقد استخدمت الدراسات كميات مركزة جدًا من مستخلص القرنفل وزيت القرنفل والأوجينول، ويعتبر الأخير سامًا إذا أخذ بكميات كبيرة.

وقد تؤدي الجرعات الزائدة من زيت القرنفل إلى تلف الكبد خاصة عند الأطفال.

المصدر : الجزيرة مباشر

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Published On 28/10/2021
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