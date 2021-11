بعد بايدن وجونسون.. هكذا “نام” زعماء العالم وشخصيات بارزة خلال لقاءات رسمية (فيديو)

خطف الرئيس الأمريكي جو بايدن أنظار وسائل الإعلام العالمية، حيث بدا نائمًا لدقائق خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في غلاسكو، قبل أن يوقظه أحد مساعديه.

وظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مشهد مشابه خلال القمة ذاتها لكن من دون كمامة. ولم تكن غفوة بايدن وجونسون الأولى من نوعها في عالم السياسة، فقد رصدت الكاميرات العديد من الرؤساء والمسؤوليين في الدول وهم في حالة نعاس أو نائمين، ما أثار التندر والسخرية.

في هذ التقرير نرصد لكم بعض اللحظات التي رصدت فيها الكاميرات مسؤولين وهم نائمون أو على وشك النوم في المؤتمرات الرسمية.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

يظهر بايدن في الفيديو جالسًا وذراعيه متشابكتين ومستغرقًا في النوم للحظات قبل أن يقترب منه أحد مساعديه لمحادثته وربما لإيقاظه، خلال قمة المناخ.

Biden appears to fall asleep during COP26 opening speeches pic.twitter.com/az8NZTWanI

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

أظهرت صورًا متداولة لإحدى جلسات القمة بوريس جونسون وهو يجلس بدون كمامة بجوار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وناشط المناخ البريطاني السير ديفيد أتينبارا، وكأنه ذهب في غفوة من النوم.

Did he say it in his sleep? pic.twitter.com/OusePwC6a2

— Vea 🌹😊🍫 💙#NHSPay15 (@catch_a_woozle) November 1, 2021