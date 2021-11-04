بعد بايدن وجونسون.. هكذا “نام” زعماء العالم وشخصيات بارزة خلال لقاءات رسمية (فيديو)

خطف الرئيس الأمريكي جو بايدن أنظار وسائل الإعلام العالمية، حيث بدا نائمًا لدقائق خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في غلاسكو، قبل أن يوقظه أحد مساعديه.

وظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مشهد مشابه خلال القمة ذاتها لكن من دون كمامة. ولم تكن غفوة بايدن وجونسون الأولى من نوعها في عالم السياسة، فقد رصدت الكاميرات العديد من الرؤساء والمسؤوليين في الدول وهم في حالة نعاس أو نائمين، ما أثار التندر والسخرية.

في هذ التقرير نرصد لكم بعض اللحظات التي رصدت فيها الكاميرات مسؤولين وهم نائمون أو على وشك النوم في المؤتمرات الرسمية.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

يظهر بايدن في الفيديو جالسًا وذراعيه متشابكتين ومستغرقًا في النوم للحظات قبل أن يقترب منه أحد مساعديه لمحادثته وربما لإيقاظه، خلال قمة المناخ.

Biden appears to fall asleep during COP26 opening speeches pic.twitter.com/az8NZTWanI — Zach Purser Brown (@zachjourno) November 1, 2021

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

أظهرت صورًا متداولة لإحدى جلسات القمة بوريس جونسون وهو يجلس بدون كمامة بجوار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وناشط المناخ البريطاني السير ديفيد أتينبارا، وكأنه ذهب في غفوة من النوم.

Did he say it in his sleep? pic.twitter.com/OusePwC6a2 — Vea 🌹😊🍫 💙#NHSPay15 (@catch_a_woozle) November 1, 2021

رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي السابق (يسار) ووزير المالية تارو آسو “يستمعان” إلى سؤال من أحد المشرعين المعارضين خلال جلسة الميزانية في البرلمان الوطني في طوكيو في فبراير/شباط 2013.

(غيتي)

الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين

الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين (إلى اليمين) يأخذ قيلولة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

الرئيس الكوبي فيدل كاسترو

الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو يأخذ قيلولة خلال الجلسة الأخيرة من المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الكوبي في أبريل/ نيسان 2011 في هافانا.

(الفرنسية)

رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني

رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني (وسط) يأخذ قيلولة خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى 150 لتوحيد إيطاليا في روما في يونيو/ حزيران 2011.

الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون

التقط الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وهو يغفو في مدينة هارلم في نيويورك أثناء خطاب في ذكرى مارتن لوثر كينغ في يناير/ كانون الثاني 2008.

رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردن براون (اليسار) “يريح عينيه” خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك في أبريل / نيسان 2008.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

تحضر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل افتتاح الاجتماع الآسيوي الأوربي السابع (وعيناها مغمضتان) في بكين في أكتوبر/تشرين الأول 2008.

تحضر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل افتتاح الاجتماع الآسيوي الأوروبي السابع (وعينيها مغمضتان) في بكين في أكتوبر 2008. (الفرنسية)

نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني

نائب الرئيس الأميركي الأسبق، ديك تشيني، في عهد الرئيس الأسبق، جورج بوش الابن، يغفو خلال لقاء عن حرب العراق في 12 مايو/ أيار 2006.

رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي

لم يكن يقدر موغابي على مقاومة النوم خلال الاجتماعات، فقد شوهد خلال عدة لقاءات نصف نائم، منها هذه اللقطة في يوليو/ تموز 2005.

الرئيس الاندونيسي الأسبق عبد الرحمن وحيد

الرئيس الإندونيسي الأسبق عبد الرحمن وحيد (إلى اليسار) ينام بالقرب من نائبة الرئيس ميجاواتي سوكارنوبوترى خلال جلسة للبرلمان في جاكرتا 28 مارس/ اذار 2001.

القاضية الأمريكية روث بادر غينسبورغ

القاضية في المحكمة روث بادر غينسبورغ، المدافعة البارزة عن حقوق المرأة (وسط) غفوت أثناء خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه باراك أوباما في يناير/كانون الأول 2015.