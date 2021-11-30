جرفتها العاصفة.. غسالة ملابس تترك متجرها وتتجول بين المارة في الشارع (فيديو)

شهدت مدينة دوزجة بالقرب من إسطنبول حادثا طريفا بالتزامن مع العاصفة الشديدة التي تضرب غربي تركيا، منذ صباح أمس الإثنين.

ووثقت كاميرا مراقبة بأحد المتاجر التجارية خروج غسالة ملابس من مكان عرضها بفعل العاصفة القوية وتحركها باتجاه الشارع حيث ظهرت تتجول بين المارة.

وقال مواطنون إن غسالة الملابس تحركت من مكان عرضها داخل محل تجاري مسافة وصلت إلى نحو 40 مترا بسبب العاصفة.

وأظهر المقطع المصور الغسالة تتجول بفعل سرعة الرياح بين المارة الذي سيطروا عليها وأعادوها إلى المتجر حيث أتت.

ولليوم الثاني على التوالي، تجتاح عاصفة مطيرة قوية عدة مناطق غربي تركيا ووسط الأناضول أسفرت عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين وأضرار في الممتلكات بحسب السلطات التركية.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة لحظات عصيبة في مدينة إسطنبول، ومنها مقطع فيديو قال مصوره إن امرأة توفيت إثر سقوطها من شرفة منزلها بالدور الخامس.

من جهته، أفاد مديرإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) غوكهان يلماز بأن العاصفة التي بدأت صباح الإثنين “ما زالت مستمرة رغم انخفاض شدتها”.

وأشار يلماز إلى أن سرعة الرياح تصل من حين لآخر نحو 100 كيلومتر في الساعة.

وقال إن فرق الطوارئ تدخلت في ألف و462 حادثة، وما زالت الأعمال متواصلة.

عاصفة شديدة تضرب تركيا منذ صباح الإثنين (مواقع)

وأوضح أن الأضرار -بحسب البلاغات الواردة من السلطات المحلية في أحياء إسطنبول- تضمنت تطاير 528 سقف بناء وسقوط 839 شجرة و44 إشارة ولوحة مرورية وتضرر 39 مركبة وانهيار 12 جدارا استناديا وطريقا.

ولفت يلماز إلى أن إسطنبول شهدت 3 عواصف في 2021، تضرر بالأولى التي ضربت الولاية، في فبراير/شباط الماضي، قرابة 300 سقف بناء، وفي الثانية نحو 100 سقف، خلال سبتمبر/ أيلول المنقضي.