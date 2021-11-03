نتفليكس تتيح ألعاب فيديو لمشتركيها حول العالم

أعلنت مجموعة نتفليكس العملاقة للبث التدفقي، اليوم الأربعاء، إطلاقها سلسلة ألعاب فيديو لمشتركيها حول العالم، بعد أسابيع من توافرها لمشتركي نتفليكس في بولندا وإسبانيا وإيطاليا.

وبات في إمكان المشتركين حول العالم، ممن لديهم أجهزة لوحية أو هواتف ذكية تعمل بنظام تشغيل (أندرويد)، تحميل الألعاب مجانا من أجهزتهم واللعب من دون إعلانات.

ولم تعلن المجموعة ما إذا كانت تعتزم إطلاق هذه الألعاب على الأجهزة العاملة بنظام (آي او اس) الخاص بالأجهزة التي تنتجها شركة آبل. لكنها أشارت إلى عزمها طرح ألعاب إضافية قريبا.

وأعلنت نتفليكس قبل أشهر عن طموحاتها في مجال ألعاب الفيديو، في ظل اشتداد المنافسة في قطاع البث التدفقي مع إطلاق منصات منافسة مثل (اتش بي او ماكس) و(بيكوك تي في).

وتعاقدت نتفليكس الصيف الماضي مع مايك فيردو، الذي عمل سابقا في (إلكترونيك آرتس) وفيسبوك، للإشراف على أنشطتها في مجال ألعاب الفيديو.

ثم اشترت في سبتمبر/أيلول الماضي شركة (نايت سكول ستوديو) الناشئة لألعاب الفيديو والتي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقر لها.

وتفوق قيمة سوق ألعاب الفيديو في العالم 300 مليار دولار، بحسب أرقام نشرت في أبريل/نيسان الماضي.