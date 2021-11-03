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طلاب الجامعة الأردنية يجمعون 183 ألف دولار للقدس المحتلة (فيديو)

احتفالات الطلبة في شوارع عمان بجمع 130 ألف دينار أردني لإعادة إعمار المدينة القديمة في القدس المحتلة (تواصل اجتماعي)
3/11/2021-|آخر تحديث: 3/11/202108:10 PM (مكة المكرمة)

جمع طلاب الجامعة الأردنية بالعاصمة عمان مبلغ 130 ألف دينار أردني (ما يزيد عن 183 ألف دولار) لصالح حملة (فلنشعل قناديل صمودها) لإعمار بيوت القدس المحتلة.

ونشر طلاب الجامعة مقاطع فيديو عبر موقع تويتر توثق فرحتهم العارمة بتمكنهم من جمع مبالغ مالية للتبرع للقدس وأظهرت الفيديوهات هتافات الطلبة الحماسية وفرحتهم.

ولاقت مقاطع الفيديو رواجا واسعا واحتفاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط دعوات لتكثيف الحملات الداعمة للقدس والعائلات المهددة بالهدم والتهويد.

وأكد ناشطون من خلال التغريد عبر وسم (#فلنشعل_قناديل_صمودها) أن النصر بات قريبا جدا مع همة الشباب ووعيهم الكبير معتبرين أن أهم مراحل التمكين هي الانتصار في معركة الوعي .

وذكر حساب الكتلة الطلابية “أهل الهمة” في الجامعة الأردنية أن حصيلة التبرعات للحملة من كل الجامعات الأردنية بلغت 284 ألفا و300 دينار، فيما ذكر حساب حملة “فلنشعل قناديل صمودها” أن تبرع الأردنيين بشكل عام وصل إلى 617 ألف دينار أردني.

وأقام الطلبة احتفالات في الشوارع استمرت حتى المساء احتفاء بما تمكنوا من تقديمه للمقدسيين.

 

ووصلت الحملة في مرحلتها التاسعة وهدفت منذ انطلاقها عام 2011 إلى ترميم بيوت القدس داخل أسوار البلدة القديمة وترسيخ الوجود المقدسي في البلدة.

وقال الناشط عبد الرحمن البزايعة عبر موقع فيسبوك إنها “رسالة واضحة وصريحة لأهلنا في بيت المقدس والبلدة القديمة وجميع المناطق المحتلة بأننا معكم دائما وأبدا بإذن الله حتى دحر الكيان الغاصب وإعادة الحقوق إلى أصحابها”.

وأشاد الصحفي راجي الهمص بشباب الحملة قائلا إن “هؤلاء هم شباب الأمة الحر، من نُصرت الأمة بعزمهم، بهؤلاء ستحرر الأوطان وبهم سنصلي قريبا في القدس”.

ورأى الناشط خالد صافي أن مقاطع الفيديو تبين أهمية الشباب ودورهم في نصرة القضية معتبرا أن إعادة ترميم البيوت التي يهدمها الاحتلال في المدينة المقدسة هو نصر.

وغردت الناشطة المقدسية هنادي حلواني قائلة: “رغم كورونا والإغلاق ورغمَ الظروف والتغيّرات إلا أن القلوب لم تتغيّر والنفوس لم تتبدّل لا زال أهلنا في الأردن يسرجون قناديل القدس، ويعمّرون طريقهم إليها، ويحيون فينا روح الأمل”.

وقال المغرد خالد قريوتي إن “القدس في قلب كل أردني”.

واعتبر المغرد فيصل الزعبي أن الحملة لم تحقق دعما ماديا فقط بل ومعنويا كبيرا لفلسطين كما أنها أظهرت تآلفا ووعيا للشباب العربي.

وقالت الطالبة في الجامعة الأردنية آلاء حبة إن “الأقصى بوصلتهم وقضيتهم العادلة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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