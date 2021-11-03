طلاب الجامعة الأردنية يجمعون 183 ألف دولار للقدس المحتلة (فيديو)

جمع طلاب الجامعة الأردنية بالعاصمة عمان مبلغ 130 ألف دينار أردني (ما يزيد عن 183 ألف دولار) لصالح حملة (فلنشعل قناديل صمودها) لإعمار بيوت القدس المحتلة.

ونشر طلاب الجامعة مقاطع فيديو عبر موقع تويتر توثق فرحتهم العارمة بتمكنهم من جمع مبالغ مالية للتبرع للقدس وأظهرت الفيديوهات هتافات الطلبة الحماسية وفرحتهم.

ولاقت مقاطع الفيديو رواجا واسعا واحتفاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط دعوات لتكثيف الحملات الداعمة للقدس والعائلات المهددة بالهدم والتهويد.

وأكد ناشطون من خلال التغريد عبر وسم (#فلنشعل_قناديل_صمودها) أن النصر بات قريبا جدا مع همة الشباب ووعيهم الكبير معتبرين أن أهم مراحل التمكين هي الانتصار في معركة الوعي .

وذكر حساب الكتلة الطلابية “أهل الهمة” في الجامعة الأردنية أن حصيلة التبرعات للحملة من كل الجامعات الأردنية بلغت 284 ألفا و300 دينار، فيما ذكر حساب حملة “فلنشعل قناديل صمودها” أن تبرع الأردنيين بشكل عام وصل إلى 617 ألف دينار أردني.

وأقام الطلبة احتفالات في الشوارع استمرت حتى المساء احتفاء بما تمكنوا من تقديمه للمقدسيين.

ووصلت الحملة في مرحلتها التاسعة وهدفت منذ انطلاقها عام 2011 إلى ترميم بيوت القدس داخل أسوار البلدة القديمة وترسيخ الوجود المقدسي في البلدة.

وقال الناشط عبد الرحمن البزايعة عبر موقع فيسبوك إنها “رسالة واضحة وصريحة لأهلنا في بيت المقدس والبلدة القديمة وجميع المناطق المحتلة بأننا معكم دائما وأبدا بإذن الله حتى دحر الكيان الغاصب وإعادة الحقوق إلى أصحابها”.

وأشاد الصحفي راجي الهمص بشباب الحملة قائلا إن “هؤلاء هم شباب الأمة الحر، من نُصرت الأمة بعزمهم، بهؤلاء ستحرر الأوطان وبهم سنصلي قريبا في القدس”.

#فلنشعل_قناديل_صمودها هؤلاء هم شباب الأمة الحر من نصرت الأمة بعزمهم ، بهؤلاء ستحرر الأوطان وبهم سنصلي قريبا في القدس ، إن أهم مراحل التمكين هي الانتصار في معركة الوعي كل التحية لشباب الأردن على هذه الحملة المباركة #حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/NOXjC6Rkbj — راجي الهمص – #فلسطين (@RajiHams) November 3, 2021

ورأى الناشط خالد صافي أن مقاطع الفيديو تبين أهمية الشباب ودورهم في نصرة القضية معتبرا أن إعادة ترميم البيوت التي يهدمها الاحتلال في المدينة المقدسة هو نصر.

كي تعرف أهمية الشباب ودورهم في نصرة مسرانا شاهد فرحة طلاب الجامعة الأردنية لحظة إعلان جمعهم 130 ألف دينار أردني (183 ألف دولار) لصالح القدس ضمن حملة فلنشعل قناديل صمودها لإعادة ترميم البيوت التي يهدمها الاحتلال في المدينة المقدسة 💪 #قناديل_صمودها #القدس #فلنشعل_قناديل_صمودها pic.twitter.com/kUXsn3pStB — خالد صافي #فلسطين 🇵🇸 (@KhaledSafi) November 3, 2021

وغردت الناشطة المقدسية هنادي حلواني قائلة: “رغم كورونا والإغلاق ورغمَ الظروف والتغيّرات إلا أن القلوب لم تتغيّر والنفوس لم تتبدّل لا زال أهلنا في الأردن يسرجون قناديل القدس، ويعمّرون طريقهم إليها، ويحيون فينا روح الأمل”.

الأردن، أرض الحشد والرباط،أرض النخوة والشهامة،أرضٌ إذا دخلت مزاداً ربحَ البيع!

رغم الكورونا والإغلاق، رغمَ الظروف والتغيّرات.. إلا أن القلوب لم تتغيّر والنفوس لم تتبدّل!

لا زال أهلنا في الأردن يسرجون قناديل القدس، ويعمّرون طريقهم إليها، ويحيون فينا روح الأمل#فلنشعل_قناديل_صمودها — هنادي حلواني_القدس (@hanadyhalawani) November 2, 2021

وقال المغرد خالد قريوتي إن “القدس في قلب كل أردني”.

600.000 دينار تقريبا تبرعات في ساعات و تبرعات في قطع اراضي ،القدس في قلب كل اردني

الشعب الأردني العظيم❤️#فلنشعل_قناديل_صمودها — khaled Qaryouti (@K_Qaryouti) November 3, 2021

واعتبر المغرد فيصل الزعبي أن الحملة لم تحقق دعما ماديا فقط بل ومعنويا كبيرا لفلسطين كما أنها أظهرت تآلفا ووعيا للشباب العربي.

يسعد صباحكم 😊

بوركت جهود الشباب والقائِمين على مشروع #فلنشعل_قناديل_صمودها

والتي حققت دعماً مادياً ومعنوياً كبيراً ودعما لفلسطين العز والصمود،وتألفاً ووعياً للشباب العربي.#الأردن #فلسطين — Faisal Alzu'bi (@FaisalAlzubi94) November 3, 2021

وقالت الطالبة في الجامعة الأردنية آلاء حبة إن “الأقصى بوصلتهم وقضيتهم العادلة”.