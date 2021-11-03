في دقائق.. محتالون ينهبون ملايين الدولارات من عملة مشفرة مستوحاة من “لعبة الحبار”

خلال أسبوع واحد، تمكن محتالون مجهولون من تحقيق ثروة وصلت إلى 3.3 ملايين دولار أمريكي بعدما اتبعوا حيلة “سحب البساط” من عملة رقمية أطلقوها قبل أسبوع للتداول ثم اختفت فجأة مستغلين نجاح المسلسل الكوري الجنوبي (لعبة الحبار).

وأطلق القراصنة العملة للتداول تحت اسم (سكويد) أي (الحبار) في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبلغت العملة الرقمية (سكويد) ذروتها عند سعر 2861 دولارًا قبل أن تنخفض إلى 0 دولار صباح ،الإثنين الماضي، حسبما نقل موقع (كوين ماركت كاب) المتخصص في العملات الرقمية.

ولفت الموقع إلى أن عملة (سكويد) ارتفعت قيمتها بـ 60 ألف في المئة في أقل من أسبوع.

وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فقدت العملة قيمتها كلياً تقريباً خلال خمس دقائق وعادت إلى الصفر.

ويسمى هذا النوع من السرقة أو الخدعة (سحب البساط) وتحدث عندما يختفي مطلقو المشروع ومعهم الأموال التي جنوها من المستثمرين.

وأُطلقت العملة المشفرة (سكويد) ،الأسبوع الماضي، فقط وتضمنت الكثير من العلامات الحمراء والتحذيرات من تداولها.

وأفاد موقع (جيزمدو) بأن مخاطر العملة “كانت واضحة” منذ إطلاقها للتداول.

قراصنة يطلقون عملة رقمية وهمية مستوحاة من مسلسل لعبة الحبار (AP)

وأرجع رؤيته إلى أن المستثمرين كان يمكنهم شراء “العملة الرقمية” ولكن لا يمكنهم بيعها مشيرًا إلى أن الكثير من الناس لم يتلقوا التحذير في الوقت المناسب.

وتضمنت العلامات الحمراء أيضاً أن قناة تلغرام التابعة للعملة سكويد والتي أنشأها المحتالون المجهولون لم تكن تسمح بالتعليقات من الغرباء كما أن خاصية الرد على المنشورات على حساب تويتر كانت أيضاً مغلقة، حسب المصدر.

وفي السياق، أعلن الموقع الرسمي للمشروع المرافق لعملة (سكويد) شراكة مع منصة (نتفليكس) وهو ما نفاه العملاق الأمريكي.

والآن اختفت جميع المنصات التي كانت تستضيف إمكانية تداول العملة بينها موقع الويب (SquidGame.cash) وجميع وسائل التواصل الاجتماعي التي أنشأها المحتالون.

بداية الخدعة

بدأت الخدعة في 26 أكتوبر/تشرين الأول بإطلاق عملة (سكويد) في سوق العملات الرقمية بالإشارة إلى أنها جزء من مشروع يتضمن منصّة تشفير للعب على الإنترنت من أجل الربح تنطلق في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وتحاكي البطولة الجولات الست من الألعاب التي ظهرت في مسلسل (لعبة الحبار) إلا أنها لن تعتمد حدًا أقصى للمكافأة النهائية ولا عدد المشاركين.

مشهد من مسلسل لعبة الحبار (نتفلكس)

وقالوا إنه سيتعين على اللاعبين دفع سعر محدد مسبق في الرموز المميزة من أجل المشاركة في كل لعبة كما تتطلب بعض الجولات من المستخدمين شراء رموز غير قابلة للاستبدال والمتاحة للبيع على الموقع الخاص باللعبة.

وتُمثل هذه الرموز بعض شخصيات مسلسل (لعبة الحبار) بما في ذلك الحراس.

وأوضحوا أن سعر المشاركة في اللعبة يتماشى مع قيمة عملة (سكويد) في سوق العملات الرقمية.

وأفادت المواقع المتخصصة في العملات الرقمية أن سعر الدخول للمسابقة كان 4.56 دولار عندما أطلقت ليصل إلى أكثر من 1500 دولار بحلول صباح الجمعة الماضية بينما وصلت تكلفة دخول المباراة النهائية إلى أكثر من 50 ألف دولار.