فنان سوري: تركت بلدي مرغما واللجوء صفة إدارية (فيديو)

سافر الفنان التشكيلي السوري ياسر الغربي إلى فرنسا منذ 4 أعوام بعد تصاعد الأحداث في بلاده التي وصلت حد القصف المدمر والمميت.

قال الغربي في حديث لكاميرا الجزيرة مباشر إنه يقف في صف الشعب ليس فقط السوري الذين هم أهله، بل مع كل الشعوب.

ويعتبر الفنان “اللجوء” مجرد صفة إدارية فيما جعلته تجربته يعتبر أن الوطن بداخله.

عمل الغربي على التسويق لموهبته وفنه منذ وصوله إلى فرنسا وشارك في العديد من المعارض وقدم العديد من الأعمال الفنية للمؤسسات الفرنسية.

لارتباطه الشديد بالرسم، بحث الغربي عن مرسم أول ما وطأت قدماه باريس وقال عن ذلك: “لا أستطيع أن أقف مكتوف اليدين”.

وفي عام 2019 افتتح الفنان معرضه الأول في البلد والذي كان تحت عنوان “تابو” وكان بالتعاون مع جامعة رانس.

قال الغربي إن الجالية العربية في فرنسا كبيرة، وبفضل اجتهاده طلبت منه البلدية إجراء ورشات رسم لأطفال المدارس ووصف الفنان التجربة بالرائعة.

يأمل الفنان التشكيلي بأن يعود إلى بلده الواقعة في الحروب والصراعات قريبا، وقال إنه اشتاق إلى سوريا لكنه لا يعلم إن كانت هي اشتاقت له أم لا.

وصرح بأنه لم يتركه بلده طواعية حتى وإن كان يعيش في باريس وسط فرنسا لكنه مرغم، واستعان الفنان للتعبير عن ذلك ببيت شعري يقول “وداعا لم أقلها باختياري.. هي الأيام صاحبة القرار”.