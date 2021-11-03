أب يحقن طفليه بمخدر الهيروين ويقدم مبررا غريبا.. كيف تصرفت السلطات؟

كشفت مراجعة وقائية أن رجلًا في (مقاطعة لانكشاير) شمال غربي إنجلترا، كان يحقن طفليه بالهيروين بدعوى مساعدتهما على النوم.

ووجدت التحقيقات أن الأطفال الصغار قد عانوا من “الإهمال المزمن” لفترة طويلة، وفقًا لما ذكرت وحدة الرعاية الاجتماعية.

واكتُشف أمر الأب بعد العثور على “كدمة حقن محتملة” على يد أحد الأطفال الصغار، ليتم إخراج جميع الأبناء من رعاية الأم والأب.

وكان الطفلان يخضعان لبرنامج حماية الطفل منذ عام 2018 بسبب تعاطي الأهل للمخدرات وممارسة العنف المنزلي، فضلًا عن الشك بشأن الصحة العقلية لهما.

وقررت السلطات البريطانية منح (هيئة الخدمات الاجتماعية) الوصاية على الطفلين لافتة إلى أن وجودهما في منزل العائلة يمثل خطرًا عليهما، خصوصًا بعد العثور على أسلحة في البيت، فضلًا عن حديث الأب المستمر عن الانتحار.

وفي سبتمبر/أيلول 2018 تورط الوالدان في أحداث عنف منزلي عنيفة، وتعرض كلاهما لإصابات خطيرة.

وانتقدت المراجعة الوقائية، السلطات البريطانية لكونها بطيئة في اكتشاف علامات “الإهمال الكبير”، وادعت أن هناك تركيزًا كبيرًا على معالجة إدمان الوالدين، بدلًا من التركيز على حياة أطفالهم.