الهجوم الثاني خلال أسبوع.. قراصنة إنترنت يخترقون 3 شركات هندسية كبرى في إسرائيل

اخترقت مجموعة هاكرز يُعتقد أنها إيرانية مساء ،أمس الثلاثاء، 3 شركات هندسية كبرى في إسرائيل واستولت على قواعد البيانات الخاصة بها.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية إن المجموعة تسمى Moses Staff (عصا موسى)، وسبق أن نشرت الأسبوع الماضي صورًا شخصية لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ولمئات الجنود.

وقال المهاجمون على تلغرام إنهم اخترقوا شركات David Engineers، وH.G.M وEhud Leviathan Engineering، الهندسية، بحسب المصدر ذاته.

The hacker group is Moses Staff group pic.twitter.com/PMSFrzryaZ — Hussein 🇱🇧 (@EyesonSouth) November 2, 2021

وأضافوا “لدينا جميع بيانات ومشاريع هذه الشركات من خرائط وصور وخطابات وعقود والمزيد، ويمكنك تحميل بعض هذه البيانات من الرابط أدناه وسيتم نشر بيانات هذه الشركات بشكل تدريجي”.

وفي الصور التي نشرتها مجموعة المخترقين يمكن مشاهدة الرسومات الهندسية، والمجسمات المعمارية (ماكيتات)، والتفاصيل الشخصية للعملاء -بما في ذلك بطاقات الهوية.

🗞️ جيرازوليم بوست : قراصنة يضربون مرة أخرى ، يهاجمون شركات الهندسة الإسرائيلية

بعد أقل من أسبوعين من قيام نفس المجموعة بتسريب ملفات حصلت عليها في هجوم على وزارة الدفاع.https://t.co/sYZwHqFS8P — نجاح محمد علي (@najahmalii) November 2, 2021

ونشرت (عصا موسى) ،الثلاثاء الماضي، تفاصيل دقيقة تتضمن أسماء وعناوين ورتب ووحدات مئات الجنود والضباط بالجيش الإسرائيلي وذلك بعد يوم من نشرها صورا شخصية لغانتس.

وخلال الأيام الأخيرة شهدت إسرائيل مجموعة واسعة من الهجمات الإلكترونية يعتقد خبراء في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (حكومية) أن إيران هي من تقف خلفها.

أين التحصينات والدفاعات السيبرانية 🤣🤣

أعلنت مجموعة القراصنة التي تطلق على نفسها اسم Moses Staff (عصا موسى)،اختراق ثلاث شركات هندسة إسرائيلية، وسرقة جميع بياناتها.#فلسطين_الأرض_الهوية #غزة pic.twitter.com/2b88WGv5j2 — alhan.ahmed (@alhann_ahmed) November 2, 2021

ونشرت مجموعة أخرى تحمل اسم (بلاك شادو)، يعتقد أنها إيرانية كذلك الثلاثاء أيضًا آلاف البيانات لمستخدمي موقع أتراف لتعارف المثليين ما أثار ضجة واسعة في إسرائيل، وفق قناة كان الرسمية.​​​​​​​

وتصاعدت حدة الهجمات الإلكترونية المتبادلة بين إيران وإسرائيل مؤخرًا.

و أكدت السلطات الإيرانية ،الثلاثاء الماضي، وقوع هجوم سيبراني أصاب أنظمة محطات الوقود في الأسواق المحلية، ما أحدث خللا في المعلومات المتوفرة بمبيعات الوقود المدعوم للمستهلكين.​​​​​​​