Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات|إسرائيل

الهجوم الثاني خلال أسبوع.. قراصنة إنترنت يخترقون 3 شركات هندسية كبرى في إسرائيل

سبق أن نشر الهاكرز الأسبوع الماضي صورًا شخصية لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (غيتي)
3/11/2021-|آخر تحديث: 3/11/202101:29 PM (مكة المكرمة)

اخترقت مجموعة هاكرز يُعتقد أنها إيرانية مساء ،أمس الثلاثاء، 3 شركات هندسية كبرى في إسرائيل واستولت على قواعد البيانات الخاصة بها.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية إن المجموعة تسمى  Moses Staff (عصا موسى)، وسبق أن نشرت الأسبوع الماضي صورًا شخصية لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ولمئات الجنود.

وقال المهاجمون على تلغرام إنهم اخترقوا شركات David Engineers، وH.G.M وEhud Leviathan Engineering، الهندسية، بحسب المصدر ذاته.

وأضافوا “لدينا جميع بيانات ومشاريع هذه الشركات من خرائط وصور وخطابات وعقود والمزيد، ويمكنك تحميل بعض هذه البيانات من الرابط أدناه وسيتم نشر بيانات هذه الشركات بشكل تدريجي”.

وفي الصور التي نشرتها مجموعة المخترقين يمكن مشاهدة الرسومات الهندسية، والمجسمات المعمارية (ماكيتات)، والتفاصيل الشخصية للعملاء -بما في ذلك بطاقات الهوية.

ونشرت (عصا موسى) ،الثلاثاء الماضي، تفاصيل دقيقة تتضمن أسماء وعناوين ورتب ووحدات مئات الجنود والضباط بالجيش الإسرائيلي وذلك بعد يوم من نشرها صورا شخصية لغانتس.

وخلال الأيام الأخيرة شهدت إسرائيل مجموعة واسعة من الهجمات الإلكترونية يعتقد خبراء في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (حكومية) أن إيران هي من تقف خلفها.

ونشرت مجموعة أخرى تحمل اسم (بلاك شادو)، يعتقد أنها إيرانية كذلك الثلاثاء أيضًا آلاف البيانات لمستخدمي موقع أتراف لتعارف المثليين ما أثار ضجة واسعة في إسرائيل، وفق قناة كان الرسمية.​​​​​​​

وتصاعدت حدة الهجمات الإلكترونية المتبادلة بين إيران وإسرائيل مؤخرًا.

و أكدت السلطات الإيرانية ،الثلاثاء الماضي، وقوع هجوم سيبراني أصاب أنظمة محطات الوقود في الأسواق المحلية، ما أحدث خللا في المعلومات المتوفرة بمبيعات الوقود المدعوم للمستهلكين.​​​​​​​

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

“هذه مجرد بداية”.. “هاكرز” ينشرون تفاصيل شخصية لمئات العسكريين الإسرائيليين

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية مساء الثلاثاء أن مجموعة من قراصنة الإنترنت (هاكرز) يعتقد أنها إيرانية نشرت تفاصيل دقيقة تتضمن أسماء وعناوين ورتب ووحدات مئات الجنود والضباط بالجيش الإسرائيلي.

Published On 27/10/2021
المزيد من منوعات

يحمي من السرطان.. هل تعرف كل فوائد القرنفل؟

فنان سوري: تركت بلدي مرغما واللجوء صفة إدارية (فيديو)

نتفليكس تتيح ألعاب فيديو لمشتركيها حول العالم

نتفليكس

طلاب الجامعة الأردنية يجمعون 183 ألف دولار للقدس المحتلة (فيديو)

الأكثر قراءة

ليس مرتبطا فقط بالجينات.. وجبات خفيفة وشهية تقاوم السرطان

خوذات لـ “تشكيل رؤوس الأطفال” تشعل ضجة في الصين.. ما قصتها؟

“حادث الإسماعيلية” جريمة هزت مصر.. القاتل قطع رأس الضحية وتجول به في الشارع

أكسيوس: إدارة بايدن طلبت من إسرائيل إقناع جنرالات السودان بإنهاء الانقلاب