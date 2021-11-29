ميدل إيست آي: هكذا أصبحت اليابان موطنا لأعداد متزايدة من المسلمين

نشر موقع (ميدل إيست آي) البريطاني تقريرًا رصد فيه تزايد أعداد المسلمين في اليابان، وأوضح بأن الأمر لا يتعلق بالمهاجرين فقط بل بمعتنقي الإسلام من اليابانيين أيضًا.

وأفاد التقرير بأن عدد المساجد ارتفع من 4 في ثمانينيات القرن الماضي إلى 110 اليوم، وقد كانت مدينة كوبه موطنًا لأول مسجد في اليابان، بُني في عام 1935.

وقد جرى بناء أكبر مسجد في البلاد، المعروف باسم “طوكيو كامي” بعد 3 سنوات في عام 1938، من قبل الأتراك التتار، ثم تم تجديده وافتتاحه في 2000، ويستوعب المسجد الرئيسي في طوكيو ما يصل إلى 1200 مصلٍ.

Alors que le taux de natalité du Japon est en baisse, que la population vieillit […], la croissance lente mais régulière du nombre de musulmans dans le pays pourrait aider à résoudre certains des problèmes associés à ces tendances https://t.co/lbqo5JsvBg pic.twitter.com/seoYKk9bdL — Middle East Eye Fr (@MiddleEastEyeFr) November 27, 2021

مسلمون في تزايد

ونقل ميدل إيست عن الخبير الياباني في الشأن الإسلامي، البروفيسور هيروفومي تانادا، أن عدد المسلمين في الأرخبيل الياباني تراوح بين 110 آلاف و120 ألف مسلم في عام 2010.

وأضاف أن العدد تضاعف ليصل إلى حوالي 230 ألفًا في 2020، حوالي 183 ألفًا منهم غير يابانيين -معظمهم من إندونيسيا وباكستان وبنغلاديش- ويشكل المسلمون العرب حوالي 6 آلاف منهم، بينما حوالي 46 ألفًا مسلمون يابانيون.

وقال التقرير إنه رغم الزيادة الهائلة في عدد المسلمين، إلا أنهم مازالوا يمثلون نسبة ضئيلة جدًا من إجمالي سكان اليابان، فبين أكثر من 126 مليون نسمة (عدد سكان البلد) تتبع الأغلبية الشنتوية والبوذية.

ربط تانادا زيادة عدد المسلمين في البلاد بزيادة الهجرة، وقال إن المهاجرين المسلمين توافدوا على اليابان للعمل والدراسة والاستقرار، وأرجع تزايد اعتناق الإسلام من قِبل اليابانيين للزواج.

حذر البروفيسور من الخلط بين النمو والتكامل، وقال إن معظم اليابانيين غير مدركين لهذا النمو المستمر بوجود مجتمعات على أنها “متوازية من دون تفاعل”.

رئيس وزراء اليابان أكد قضايا حقوق الإنسان في هونغ كونغ وشينجيانغ ، حيث الملايين من #الإويغور يجري حبس لد الصين. بمظاهرة مسلمين قلة باليابان تحرك رئيس الوزراء مطالبًا حقوق الإنسان لنجدت الإويغور . يا ليت قومي يتعلمون . pic.twitter.com/OHLMVGqrzy — أحوال المسلمين (@tk3stn_1) December 24, 2019

أجيال مسلمة قادمة

ويعتقد تانادا أن على اليابان التكيف مع هذا التغيير الديموغرافي والعمل من أجل “التعايش متعدد الثقافات”، ويصر على الحاجة إلى مزيد من التفاعل بين الثقافات.

لا ينفي البروفيسور وجود صور نمطية سلبية عن المسلمين في اليابان، كما هو الحال في أوربا، وعزا ذلك إلى التغطية الإعلامية للهجمات الإرهابية المنسوبة لمسلمين.

وعمل البروفيسور هيروفومي تانادا في مشروعات بحثية في مصر في التسعينيات، وأفاد صاحب كتاب “المساجد في اليابان: الأنشطة المجتمعية للمسلمين الذين يعيشون في اليابان” أن الأرخبيل الياباني سيشهد زيادة في عدد المسلمين من الجيل الثاني والثالث.

وزاد بأن “هؤلاء سيكونون مسلمين هجينين سيتعرضون لخلفيات ثقافية متنوعة، مع ضرورة بناء الجسور بين المجتمع المحلي والمجتمع المسلم”.

صلاة الجمعة في مسجد طوكيو حيث يصل عددهم إلى 1200 (الأناضول)

من القاهرة إلى طوكيو

أجرى ميدل إيست آي لقاءات مع عدد من المسلمين في اليابان، بينهم المصري محمد شكير، والذي قال إنه زار اليابان لأول مرة عام 1981، و”لم يكن حينها أي عربي في البلاد”.

وكان شكير قد جاء لزيارة شقيقته المتزوجة من ياباني التقت به خلال دراستها في جامعة القاهرة، وقد زار مصر للدراسة في جامعة الأزهر.

En s’installant au Japon, Mohamed Shokeir, aujourd’hui âgé de 63 ans, a intégré l’une des plus petites populations musulmanes au monde par rapport à la population générale https://t.co/s3rh2bb8iT pic.twitter.com/RbxlU6rsaE — Middle East Eye Fr (@MiddleEastEyeFr) November 27, 2021

في زيارته الثالثة للبلاد في عام 1983، قرر محمد الذي كان يعمل مضيف طيران في ذلك الوقت الإقامة والعثور على سكن بالقرب من أخته شمال شرق طوكيو، وفي نفس العام التقى زوجته “يوكو”.

درست يوكو اللغة العربية والإسلام ثم اعتنقته قبل زواجهما في عام 1988.

ابنة فلسطين

أمنية العديلي (27 سنة)، هي واحدة من الوافدين الجدد، انتقلت إلى اليابان قبيل ظهور جائحة كورونا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بعد زواجها من الياباني شوتارو أونو الذي اعتنق الإسلام.

التقيا أثناء زيارتهما لنابلس في الضفة الغربية المحتلة، حيث كانت الشابة تمتلك وتدير مطعمًا كوريًا ويابانيًا صغيرًا.

المصري محمد شكير وزوجته يوكو وابنتهما (ميدل إيست آي)

تقول أمينة إنها “كانت مفتونة بالثقافة اليابانية” وأنها أخذت دورة في الثقافة اليابانية في في نابلس، إلى جانب شهادتها في اللغة الإنجليزية من جامعة القدس.

وزادت أمينة “أحب الحرية هنا، أستطيع أن أتحرك أينما أريد دون أن يوقفني أحد في نقاط التفتيش، أحب أيضًا الاحترام بين الناس والشعور بالمساواة”.

تشارك مارليزا مادونج (30 عامًا) أمينة الرأي، وقد انتقلت الشابة الماليزية إلى مدينة كوبه غربي أوساكا في عام 2011، وتؤمن بأن التعايش هو جوهر المجتمع المتناغم.

Signe que le pays s’adapte à la croissance du tourisme musulman et de sa propre communauté musulmane, il existe désormais au Japon près de 800 restaurants halal servant des plats contenant de la viande certifiée halal et n’offrant ni porc ni alcool https://t.co/rNL97lS1kh pic.twitter.com/7ryKQjy3KO — Middle East Eye Fr (@MiddleEastEyeFr) November 28, 2021

جهود حكومية

واعتبر التقرير أن الدولة تتكيف مع نمو السياحة الإسلامية ومجتمعها الإسلامي، موضحًا أنه يوجد الآن ما يقرب من 800 مطعم حلال في اليابان تقدم أطباقًا تحتوي على لحوم حلال معتمدة ولا تقدم لحم الخنزير أو الكحول.

ووفقًا لمارليزا مادونغ، هناك المزيد من المؤسسات التي تلبي احتياجات المسلمين، واعتبرت أن الحكومة اليابانية وحتى القطاع الخاص بذلا جهودًا كبيرة للترحيب بالمسلمين في اليابان.

ومع ذلك، وفي حين أنها تقدر “الأمن والمميزات” التي تقدمها اليابان، إلا أنها لا تخطط للبقاء دائمًا وقالت للموقع “لن أتزوج رجلًا يابانيًا إلا إذا كان مستعدًا للعودة للعيش معي في ماليزيا”.