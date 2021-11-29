تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات|مصر

فنانة أردنية تثير الجدل بعد ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي بآية قرآنية على ملابسها (فيديو)

الفنانة الأردنية فيدرا من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثالثة والأربعين (مواقع)
29/11/2021-|آخر تحديث: 29/11/202111:15 AM (مكة المكرمة)

أثارت الفنانة الأردنية (فيدرا) حالة من الجدل بظهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بقميص أبيض قصير كتب عليه بخط أسود واضح وداكن عبارة “أمم أمثالكم” وهي اقتباس من الآية القرآنية “وَمَا مِن دَآبَّةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍۢ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم”.

واستنكر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أزياء فيدرا وقالوا إن الملابس “ليست مكانا لوضع الآيات القرآنية”.

واتهم أخرون الفنانة الأردنية بتخطي “الحدود الحمراء” عند ظهورها بهذا القميص.

بيد أن فيدرا رأت أن حالة الجدل “غير مبررة” وأن هدفها من كتابة تلك الآية على قميصها كان “التذكير بحقوق الحيوان” مثلها مثل العديد من الآيات التي يتم التبارك والتحصن بها.

وقالت في بيان صحفي “الحقيقة لم أستوعب ما الهدف من الجدل الدائر حول ملابسي ولا أجد سببا لكل هذا الجدل. إحنا طول الوقت بنلبس (آية الكرسي) وكلمة (الله) وآيات قرآنية في سلاسل ذهب وفضة وخواتم حتى الأخوة الأقباط يرتدون صلبان وصور للسيدة العذراء والسيد المسيح”.

وأضافت “فرقت إيه مع الناس ارتداء هذه الآيات سواء في سلسلة أو دلاية أو حتى تطريز على الملابس. هو في كلام أو منطوق أهم من كلام ربنا؟ الإنسان يستدل بهذه الكلمات أو يرسل بها رسالة معينة وهي كلمات تعبر عن قناعات كل شخص ومدى إيمانه بكلام ربنا سبحانه وتعالى”.

ولفتت إلى أن كتابتها تلك الآية على قميص ستظهر به حفل افتتاح مهرجان سينمائي “كانت بمثابة رسالة لدعم الحيوانات وتوعية الناس أنهم أمم مثل البشر ويجب أن نعطف عليهم ونرعاهم بدلا من سمهم وقتلهم دون رحمة”.

وفي السياق، أعرب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم لفيدرا وتفهمهم لموقفها.

وتستمر فعاليات الدورة الثالثة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

يشار إلى أن فيدرا اسمها الحقيقي (فرح) ولدت بالكويت عام 1973 وعملت عارضة أزياء لعدة سنوات قبل أن تتجه إلى التمثيل.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من منوعات
الأكثر قراءة