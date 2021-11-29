فنانة أردنية تثير الجدل بعد ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي بآية قرآنية على ملابسها (فيديو)

أثارت الفنانة الأردنية (فيدرا) حالة من الجدل بظهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بقميص أبيض قصير كتب عليه بخط أسود واضح وداكن عبارة “أمم أمثالكم” وهي اقتباس من الآية القرآنية “وَمَا مِن دَآبَّةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍۢ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم”.

واستنكر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أزياء فيدرا وقالوا إن الملابس “ليست مكانا لوضع الآيات القرآنية”.

"أمم أمثالكم" .. فنانة أردنية تثير الجدل بعد ظهورها في مهرجان #القاهرة السينمائي بقميص كتب عليه آية قرآنية .. ومدونون : الآيات ليها مكانها#مصر pic.twitter.com/0DZxXhcTyc — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 28, 2021

واتهم أخرون الفنانة الأردنية بتخطي “الحدود الحمراء” عند ظهورها بهذا القميص.

حصل موقف غريب من الفنانة #فيدرا في #مهرجان_القاهرة_السينمائي ، جت مهرجان و مكتوب علي تيشرت بتاعها، أمم أمثالكم، آيه من القرآن، و دا الي خلي كتير يهاجموها و قالوا أيات القرآن مش للزينة و كتابة علي ملابس، بعد كده كل واحدة تكتب آيات قرآن علي فستان مكشوف#دغادة_مصطفي pic.twitter.com/HMDGbiRrrr — دكتورة 🌻 صحفية. 🦋د غادة مصطفى🥀🌺 (@DrGhadaMustafa2) November 27, 2021

بيد أن فيدرا رأت أن حالة الجدل “غير مبررة” وأن هدفها من كتابة تلك الآية على قميصها كان “التذكير بحقوق الحيوان” مثلها مثل العديد من الآيات التي يتم التبارك والتحصن بها.

وقالت في بيان صحفي “الحقيقة لم أستوعب ما الهدف من الجدل الدائر حول ملابسي ولا أجد سببا لكل هذا الجدل. إحنا طول الوقت بنلبس (آية الكرسي) وكلمة (الله) وآيات قرآنية في سلاسل ذهب وفضة وخواتم حتى الأخوة الأقباط يرتدون صلبان وصور للسيدة العذراء والسيد المسيح”.

وأضافت “فرقت إيه مع الناس ارتداء هذه الآيات سواء في سلسلة أو دلاية أو حتى تطريز على الملابس. هو في كلام أو منطوق أهم من كلام ربنا؟ الإنسان يستدل بهذه الكلمات أو يرسل بها رسالة معينة وهي كلمات تعبر عن قناعات كل شخص ومدى إيمانه بكلام ربنا سبحانه وتعالى”.

ولفتت إلى أن كتابتها تلك الآية على قميص ستظهر به حفل افتتاح مهرجان سينمائي “كانت بمثابة رسالة لدعم الحيوانات وتوعية الناس أنهم أمم مثل البشر ويجب أن نعطف عليهم ونرعاهم بدلا من سمهم وقتلهم دون رحمة”.

وفي السياق، أعرب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم لفيدرا وتفهمهم لموقفها.

وتستمر فعاليات الدورة الثالثة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

يشار إلى أن فيدرا اسمها الحقيقي (فرح) ولدت بالكويت عام 1973 وعملت عارضة أزياء لعدة سنوات قبل أن تتجه إلى التمثيل.

كان فيه قطة مشهورة فى مهرجان القاهرة السينمائى الكل كان بيتصور معاها وفجأة بدون مقدمات القطة دى اتسممت والناس كانت بتتطالب بإقالة رئيس دار الأوبرا وطبعا الموضوع اخد فترته واتنسى، لكن تيجى فيدرا النهاردة بتيشرت مكتوب عليه (امم امثالكم) كانوع من أنواع التذكير بالحادثة دى pic.twitter.com/wY4rzNlGrN — 𝓟𝓱𝓲𝓵𝓸𝓬𝓪𝓵𝓲𝓼𝓽. (@Montieeee_) November 27, 2021

اطلالة الممثلة فيدرا اليوم من مهرجان القاهرة السينمائي بتيشرت مكتوب عليها آية من القرآن pic.twitter.com/d4THzgqH68 — ايبوودا (@Ibodaaaa) November 27, 2021

فيدرا طبعت على التيشيرت "أمم أمثالكم" عشان تفكر الناس بحقوق الحيوان، وطبعاً المتنطعين هاجوا وماجوا ممكن افهم فرقت إيه عن واحدة داخلة المهرجان معلقة آية الكرسي في سلسلة في رقبتها؟ حجم الفونت خضكوا؟ pic.twitter.com/Zm2pkGOnv4 — المحروسة (@M7rusa) November 28, 2021