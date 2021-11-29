رشوان توفيق يعود إلى الواجهة بقضية ميراث وتعاطف لافت مع “الفنان الزاهد” (فيديو)

بعد غيابه سنوات عن الشاشة، عاد الفنان المصري رشوان توفيق إلى الواجهة مؤخرًا وأصبح حديث المنصات والصحافة المحلية والعربية.

لكنه لم يعد هذه المرة بعمل فني وإنما بقصة خلاف بينه وبين ابنته، كشف عنها الفنان الكبير خلال حوار له في برنامج تلفزيوني، مساء السبت.

قضية ميراث

وصرح رشوان (88 سنة) بأن الخلاف العائلي وصل إلى القضاء، وتابع باكيًا أن سبب الخلاف مع ابنته آية رضوان وحفيده محمد عصام هو الميراث.

وفي حين قال حفيده لوسائل إعلام إن الأخبار المتداولة بأنه ووالدته رفعا ضد جده دعوى حجر غير صحيحة، وإن والدته قررت إلغاء توكيل لوالدها كان يتصرف بموجبه في ممتلكاتها.

وما قالش حاجات باسمها وملكها.. قال (مكتوبة) باسمها. غالبا دي حاجات الحاج رشوان أصلا وكتبها باسمها. ده لو افترضنا إن كلام الحفيد صح. وفي الحالة دي أيهما أسهل بالنسبة لها رفع قضية حجر ولاّ إلغاء التوكيل زي ما قال الأستاذ إسلام؟ https://t.co/Il3eWI0fEt — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) November 28, 2021

امتنع الفنان المصري عن الخوض في التفاصيل في حديث مع وسائل إعلام، قائلًا إنه تلقى تهديدًا برفع دعوى تشهير ضده في حال استمر في الحديث للصحافة.

وأفاد رشوان أنه كان قد كتب كل ممتلكاته لبناته ظنًا منه أنه كان سيتوفى قبل زوجته، قبل أن يستطرد بأن ابنته الصغرى آية “خاضعة للتحريض”، في إشارة إلى زوجها وابنها.

دعم واسع

وتفاعلت شخصيات فنية ومشاهير مع قضية الفنان الكبير، وغرد اللاعب الدولي المصري السابق والمحلل الرياضي أحمد حسام، الشهير بـ “ميدو” أنه شاهد لقاء الفنان.

ودعا الله أن يخرجه من محنته، معتبرًا أن “الدرس أن يخصص كل واحد وقتًا كبيرًا في التربية وعدم الانشغال عن أبنائه”، وزاد “ممكن أولادك يكونوا أفضل نعمه وممكن يكونوا أكبر محنة”.

اتفرجت على جزء من لقاء الفنان الكبير #رشوان_توفيق مع الاستاذ عمرو الليثي..ربنا معاه ويخرجه من محنته والدرس ان اهم حاجه ان الواحد يخصص وقت كبير في التربيه ومهما حصل عدم الانشغال عن ابنائه او بناته وقضاء وقت كبيرمعهم قدر المستطاع ممكن اولادك يكونوا افضل نعمه وممكن يكونوا اكبر محنه! — Mido (@midoahm) November 28, 2021

وتساءل الناشط أحمد سميح “أين الفنان هاني شاكر والفنان تامر عبد المنعم والفنان شريف منير والفنان أحمد رزق من اللي بيحصل للفنان رشوان توفيق؟”، في إشارة إلى منع شاكر أغاني المهرجان وإطلاق منير تصريح مثير للجدل بانتقاد فيلم “ريش” والقول إنه يُظهر أن مصر بلد فقير.

فين الفنان هاني شاكر والفنان تامر عبد المنعم والفنان شريف منير

والفنان أحمد رزق من اللي بيحصل للفنان

رشوان توفيق ؟؟ — Ahmed Samih (@AhmedSamih) November 28, 2021

وفي منشور على إنستغرام قالت الممثلة دنيا سمير غانم إن والدتها أوصتها خلال وجودها بالمستشفى بالاتصال بالفنان وطلب الدعاء لها ولزوجها سمير غانم.

وحاولت دنيا التي عاشت فاجعة وفاة والديها في وقت قصير بسبب كورونا، أن تواسي الفنان الكبير قائلة “كلنا ولادك وكلنا بنحبك”.

ودعمت الفنانة نشوى مصطفى الفنان الكبير في محنته عبر منشور على فيسبوك أشادت فيه بأخلاقه وحسن سيرته.

وقد لمع نجم الفنان في العديد من الأدوار في التلفزيون والمسرح وبدأ كمذيع ثم انتقل إلى الفن، وكان أول صعود له، مسرحية “شيء في صدري” من إخراج نور الدمرداش ورغم مشاركاته السينمائية القليلة إلا أنه حصل على جائزة التمثيل دور ثاني لفيلم “جريمة في الحي الهادئ” من إخراج حسام الدين مصطفى.

رسخ الفنان في ذهن الجمهور في دور الأب العطوف الزاهد وأيضًا رجل الدين في مسلسلات رمضان، وتميز في دور الصعيدي في رائعة (الضوء الشارد) و(الليل وآخره) وفي المسلسلات التاريخية.