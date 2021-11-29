شوارع مدمَرة وانتشال من تحت الأنقاض.. شاهد لحظات مخيفة من زلزال بيرو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات الزلزال الذي ضرب شمالي بيرو، أمس الأحد،.

وتُظهر المشاهد عددا من المواطنين ينتشلون جرحى عجزوا عن التحرك من تحت الأنقاض.

أوضحت المشاهد حالة الهلع التي أصابت المواطنين وقد هرعوا إلى الشوارع خوفا من أن تقع عليهم أسقف منازلهم.

مشاهد مفزعة.. زلزال عنيف بقوة 7.5 درجة يضرب شمال #بيرو بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية pic.twitter.com/ZdCrjnPywD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2021

رصدت كاميرات بعضهم الدمار الذي لحق بأرجاء المدينة، فيما عبّر مواطن كان يلتقط المشهد من شرفة منزله عن خوفه من المشهد المهيب.

وظهرت البنايات وهي ترتج في مقطع الفيديو وبدا الارتجاج واضحا من حركة الماء في حوض السباحة بينما كان المواطن يدعو مشاهديه لمتابعة اللحظة المخيفة.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أعلنت أن زلزالا قويا بلغت قوته الأولية 7.5 درجات ضرب شمالي بيرو.

وقالت إن الزلزال وقع في الساعة 10:52 بتوقيت غرينتش وكان مركزه على بعد 42 كيلومترا شمال غربي مدينة بارانكا الساحلية.

وبلغ عمق الزلزال 112 كيلومترا وهو عميق نسبيا مما يقلل من الأضرار والخسائر المحتملة، بحسب وكالة أسوشييتد برس.