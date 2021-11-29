سوريا.. أطفال يصرخون خوفا على أشقائهم بجوار أنقاض منزلهم بعد قصفه (فيديو)

تعاطف ناشطون ومدوّنون سوريّون مع مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل لأطفال يصرخون من الخوف على أشقائهم تحت أنقاض منزلهم الذي استهدفه قصف قوات النظام في بلدة معرزاف (جنوبي إدلب).

وظهر في المقطع الأطفال وهم مضرجون بالدماء حيثُ بدا الخوف عليهم.

"بدي يوسف بدي يوسف" مؤثر.. أطفال يصرخون من الخوف على أشقائهم تحت أنقاض منزلهم الذي استهدفه قصف قوات النظام و #روسيا في بلدة #معرزاف جنوبي #إدلب #سوريا pic.twitter.com/69UsyZ1HWG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2021

وعبّر مدوّنون عن استيائهم وحزنهم وغضبهم لما يتعرّض له أطفال سوريا من معاناة وقتل متسائلين “ما ذنب الطفولة؟”.

وكتب الناشط قتيبة ياسين “تخيل هؤلاء الأطفال يقصفون بقذائف “كراسنوبول” الموجهة تخيل مدى الرعب الذي يشعرون به وكيف له أن يزول تخيل هذا الإجرام عند الأسد وروسيا”.

تخيل هؤلاء الأطفال يقصفون بقذائف "كراسنوبول" الموجهة

تخيل مدى الرعب الذي يشعرون به وكيف له أن يزول

تخيل هذا الإجرام عند الأسد وروسيا

والآن تخيل حقدنا عليهم.. هذا ما يحدث الآن في قرية معرزاف جنوبي إدلب pic.twitter.com/EkKoOKVyo9 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) November 28, 2021

رعب وخوف في بلدات جنوبي ادلب التي قصفتها قوات نظام الاسد اليوم ٢٨ تشرين الثاني، الأطفال بينهم جرحى يفرون الى خارج قراهم ومساكنهم لان القذائف تركز على استهداف المنازل والتجمعات السكنية. pic.twitter.com/zerIzK5kim — خالدالخطيب (@khaleedalkhteb) November 28, 2021

وكتب الناشط سينان متيش عبر تويتر “كان الله في عون الأطفال والمستضعفين والمظلومين في سوريا”.

مشهد بعد قصف روسي على #إدلب

كان الله في عون الأطفال والمستضعفين والمظلومين في #سوريا

🙁 pic.twitter.com/glf4g0okr2 — Sinan Metiş (@sinanmetis) November 28, 2021

وأصيب 10 أطفال بجروح أمس الأحد جميعهم من عائلة واحدة في قصف مدفعي موجه بالليزر (كراسنبول) من قوات النظام وروسيا استهدف منازل المدنيين في بلدة معرزاف (جنوبي إدلب).