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منوعات|سوريا

سوريا.. أطفال يصرخون خوفا على أشقائهم بجوار أنقاض منزلهم بعد قصفه (فيديو)

أطفال خرجوا سالمين من تحت أنقاض منزلهم (مواقع التواصل)
29/11/2021-|آخر تحديث: 29/11/202101:44 PM (مكة المكرمة)

تعاطف ناشطون ومدوّنون سوريّون مع مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل لأطفال يصرخون من الخوف على أشقائهم تحت أنقاض منزلهم الذي استهدفه قصف قوات النظام في بلدة معرزاف (جنوبي إدلب).

وظهر في المقطع الأطفال وهم مضرجون بالدماء حيثُ بدا الخوف عليهم.

وعبّر مدوّنون عن استيائهم وحزنهم وغضبهم لما يتعرّض له أطفال سوريا من معاناة وقتل متسائلين “ما ذنب الطفولة؟”.

وكتب الناشط قتيبة ياسين “تخيل هؤلاء الأطفال يقصفون بقذائف “كراسنوبول” الموجهة تخيل مدى الرعب الذي يشعرون به وكيف له أن يزول تخيل هذا الإجرام عند الأسد وروسيا”.

 

وكتب الناشط سينان متيش عبر تويتر “كان الله في عون الأطفال والمستضعفين والمظلومين في سوريا”.

وأصيب 10 أطفال بجروح أمس الأحد جميعهم من عائلة واحدة في قصف مدفعي موجه بالليزر (كراسنبول) من قوات النظام وروسيا استهدف منازل المدنيين في بلدة معرزاف (جنوبي إدلب).

المصدر : الجزيرة مباشر

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