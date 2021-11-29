أظهر فيديو مأخوذ من كاميرا أمامية لإحدى السيارات، نجاة سائق على دراجة نارية بأعجوبة من انهيار مبنى عليه في شرق تايوان.
“لا يوجد زر رجوع للحياة”.. سائق دراجة نارية ينجو بأعجوبة بعد تصادمه مع شاحنة ضخمة (فيديو)
نجا سائق دراجة نارية من الموت بأعجوبة، بعد اصطدام دراجته بشاحنة ثقيلة كانت محملة بأنابيب كبيرة الحجم، بحسب تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونجح سائق الشاحنة في تفادي دهس الدراجة النارية، لتنقذ العناية الإلهية السائق (تاشانغ) من التصادم الخطير بعدما قطع الإشارة الضوئية الحمراء.
وقالت الشرطة الصينية في تعليقها على الحادث المروع إنه “لا يوجد زر رجوع للحياة.. الجميع مطالبون بالالتزام بالقوانين”.
وبحسب وزارة الداخلية الصينية فإن الواقعة حدثت في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
"لا يوجد زر رجوع للحياة.. الجميع مطالبون بالالتزام بالقوانين" كان هذا تعليق الشرطة الصينية على حادث مروع، لكن العناية الإلهية تنقذ سائق الدراجة
– حسب وزارة الداخلية الصينية الواقعة يوم 28 أكتوبر، والفيديو تم نشر يوم 8 نوفمبر
– المكان جياشينغ #الصين pic.twitter.com/SSuK17dFs8
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2021