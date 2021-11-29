أسطح متطايرة وشاحنات منقلبة.. عاصفة مطرية قوية في إسطنبول (فيديو)

نقل مواطنون عبر كاميرات هواتفهم النقالة الخسائر التي سببتها العاصفة المطرية التي شهدها اليوم عدد من المدن والمناطق التركية.

وأظهرت مقاطع الفيديو تطاير الأسطح في مدينة إسطنبول وانقلاب شاحنات وسط الطريق السريع.

وقد أعلنت ولاية إسطنبول التركية تعليق الدراسة في المدينة غدا الثلاثاء، بسبب العاصفة وسوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الولاية في بيان أنه وفقا لبيانات المديرية الإقليمية الأولى للأرصاد الجوية، فإن العاصفة والرياح الشديدة التي تضرب إسطنبول ستستمر لغاية الساعة 6 مساء الثلاثاء وبسرعة 70-90 كيلومتر في الساعة.

لمسة إنسانية.. حافلات تتقدم ببطء لتأمين غطاء لدراجات التوصيل وحمايتهم من الرياح العاتية على جسر شهداء 15 تموز (البوسفور)#إسطنبول #تركيا pic.twitter.com/i40aAlXU5X — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 29, 2021

وقررت الولاية تعليق جميع الأنشطة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة ليوم واحد الموافق 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وسيتم اعتبار ذوي الاحتياجات الخاصة والحوامل العاملين في المؤسسات والمنظمات العامة في إجازة إدارية خلال الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أعلنت ولاية إسطنبول، مصرع 4 أشخاص بينهم أجنبي وإصابة 19 منهم 3 في حالة حرجة جراء سوء الأحوال الجوية.

وأضافت أن جميع فرق الطوارئ المعنية تقوم بمهامها على أكمل وجه وتعمل بشكل مكثف في ردها على مكالمات الطوارئ التي يتم إجراؤها على الرقم المخصص “112”.

وأغلقت السلطات التركية، الإثنين، مضيق البوسفور أمام عبور السفن اعتبارا من الساعة 2 ظهرا.