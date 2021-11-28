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منوعات|فرنسا

فرحة وتكبيرات.. شاهد: بكاء شابة فرنسية لحظة إشهار إسلامها ونطق الشهادتين

لحظة إشهار الشابة الفرنسية أليسيا ترنت إسلامها (مواقع التواصل)
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202108:48 PM (مكة المكرمة)

نشرت شابة فرنسية مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر، يُظهر لحظة اعتناقها الإسلام في أحد مساجد فرنسا، أول أمس الجمعة.

ورددت أليسيا ترنت، الشهادتين بعد الإمام وسط حضور تعالت أصواتهم بالتكبير في مشهد مذهل دفع الشابة إلى الإجهاش بالبكاء.

وهنأت الحاضرات أليسيا على دخولها الإسلام فيما غردت على تويتر “أحببت أن أشارككم أهم اللحظات في حياتي”.

وتفاعل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو الشابة الفرنسية، بين مهنئ ومنتقد، لكنها اختارت عدم الرد.

وكتبت أليسيا بعد فترة وجيزة “شكرًا لكل من راسلني.. أجد صعوبة في الرد بسبب كم الرسائل الهائل”.

وذهب ناشطون إلى أنه رغم ممارسات التضيق على المسلمين في فرنسا وإغلاق المدارس الإسلامية والمساجد، إلا أن الباحثين عن الإسلام في تزايد وسط تزايد العنصرية والإسلاموفوبيا.

وباركت إحدى معتنقات الإسلام لأليسيا ودعت الله أن يعينها ويسهل لها تلقن الدين الإسلامي، وقالت إن مقطع الفيديو أشعرها بالرغبة في الاستماع إلى لحظة إشهار إسلامها أيضا في أحد المساجد.

وأجابت أليسيا على التساؤلات عن سبب عدم ارتدائها الحجاب فور دخولها الإسلام، بأنها ليست محظوظة مثل البعض بتقبل عائلتها للأمر، وأنها كانت تتمنى ارتداءه مباشرة بعد اعتناقها الإسلام.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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