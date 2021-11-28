فرحة وتكبيرات.. شاهد: بكاء شابة فرنسية لحظة إشهار إسلامها ونطق الشهادتين

نشرت شابة فرنسية مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر، يُظهر لحظة اعتناقها الإسلام في أحد مساجد فرنسا، أول أمس الجمعة.

ورددت أليسيا ترنت، الشهادتين بعد الإمام وسط حضور تعالت أصواتهم بالتكبير في مشهد مذهل دفع الشابة إلى الإجهاش بالبكاء.

شابة فرنسية تنخرط في البكاء لحظة إشهار إسلامها ونطق الشهادتين#فرنسا pic.twitter.com/QUK34ab7KL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2021

وهنأت الحاضرات أليسيا على دخولها الإسلام فيما غردت على تويتر “أحببت أن أشارككم أهم اللحظات في حياتي”.

وتفاعل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو الشابة الفرنسية، بين مهنئ ومنتقد، لكنها اختارت عدم الرد.

The most beautiful thing i see is the entry of people to the religion of Islam especially the entry French people to Islam even though #France is the most warlike country and hates Islam and Muslims ! https://t.co/mxMRlR6oYR — عبدالرحمن المطيري ⚖️ (@asmutire) November 26, 2021

وكتبت أليسيا بعد فترة وجيزة “شكرًا لكل من راسلني.. أجد صعوبة في الرد بسبب كم الرسائل الهائل”.

وذهب ناشطون إلى أنه رغم ممارسات التضيق على المسلمين في فرنسا وإغلاق المدارس الإسلامية والمساجد، إلا أن الباحثين عن الإسلام في تزايد وسط تزايد العنصرية والإسلاموفوبيا.

رغم حملات ماكرون وحكومته على الإسلام والمسلمين الفرنسيون يدخلون في دين الله أفواجا وآخرهم الأخت أليسيا @alicia_trnt، التي عرضت مقطعا مرئيا لإسلامها وتقول إنها أحبت أن تشارك العالم "أسعد يوم في حياتها" pic.twitter.com/p2JmPMBibn — أخبار العالم الإسلامي (@muslim2day) November 26, 2021

وباركت إحدى معتنقات الإسلام لأليسيا ودعت الله أن يعينها ويسهل لها تلقن الدين الإسلامي، وقالت إن مقطع الفيديو أشعرها بالرغبة في الاستماع إلى لحظة إشهار إسلامها أيضا في أحد المساجد.

وأجابت أليسيا على التساؤلات عن سبب عدم ارتدائها الحجاب فور دخولها الإسلام، بأنها ليست محظوظة مثل البعض بتقبل عائلتها للأمر، وأنها كانت تتمنى ارتداءه مباشرة بعد اعتناقها الإسلام.