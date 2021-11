فرحة وتكبيرات.. شاهد: بكاء شابة فرنسية لحظة إشهار إسلامها ونطق الشهادتين

نشرت شابة فرنسية مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر، يُظهر لحظة اعتناقها الإسلام في أحد مساجد فرنسا، أول أمس الجمعة.

ورددت أليسيا ترنت، الشهادتين بعد الإمام وسط حضور تعالت أصواتهم بالتكبير في مشهد مذهل دفع الشابة إلى الإجهاش بالبكاء.

وهنأت الحاضرات أليسيا على دخولها الإسلام فيما غردت على تويتر “أحببت أن أشارككم أهم اللحظات في حياتي”.

وتفاعل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو الشابة الفرنسية، بين مهنئ ومنتقد، لكنها اختارت عدم الرد.

The most beautiful thing i see is the entry of people to the religion of Islam especially the entry French people to Islam even though #France is the most warlike country and hates Islam and Muslims ! https://t.co/mxMRlR6oYR

— عبدالرحمن المطيري ⚖️ (@asmutire) November 26, 2021