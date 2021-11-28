مشهد مؤثر.. أسترالي من أصول سودانية يدفن أطفاله الأربعة بعد وفاتهم جراء حريق (فيديو)

في مشهد مؤثر، دفن نجم الدين عثمان المواطن الأسترالي من أصول سودانية والذي يقطن في مدينة ملبورن 4 من أطفاله، السبت، بعد وفاتهم جراء حريق شب بمنزله، الثلاثاء الماضي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية أسترالية.

وتوثق مقاطع فيديو مشاركة جمع غفير من سكان المدينة في تشييع ودفن أطفاله، كما تظهر مقاطع الفيديو الوالد وهو يحاول التماسك أمام جثامين أطفاله الأربعة.

ونشب حريق بمنزل الأسرة أدى إلى مقتل 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة إلى 10 سنوات، فيما نجا طفل آخر (8 سنوات)، وهو من أنقذ والده ووالدته بحسب تصريحات الأب عبر إيقاظهم قبل أن تلتهمهم النيران.