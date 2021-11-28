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منوعات|نيوزيلندا

برلمانية نيوزيلندية فاجأها المخاض فجرا فقادت دراجتها إلى المستشفى (صور)

البرلمانية النيوزيلندية جولي آن جينتر في موقف دراجات المستشفى (تواصل اجتماعي)
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202109:21 PM (مكة المكرمة)

سارعت البرلمانية النيوزيلندية، (جولي آن جينتر)، إلى المستشفى ليلة السبت على دراجة نارية بعد أن فاجأها المخاض.

ووضعت جولي مولودها في الساعة 3 فجرًا، بعد ساعة من وصولها، وقالت في منشور على فيسبوك “لم أخطط لركوب الدراجة أثناء المخاض، ذلك ما حدث”.

وأوضحت شبكة (بي بي سي) أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المكلفة بملف النقل داخل حزب الخضر بالأمر، وقد قامت برحلة مماثلة عندما كانت وزيرة قبل 3 سنوات.

وتُعرف جينتر (41 سنة) بدفاعها عن ركوب الدراجات، وصرحت السياسية المولودة في الولايات المتحدة، في منشورها بأن تقلصات عضلات رحمها “لم تكن مؤلمة” عندما قررت هي وزوجها ركوب الدراجة لكن الوضع أصبح حرجًا بعد ذلك.

وعبّرت البرلمانية عن سعادتها باستقبال “أحدث فرد من العائلة”، وأضافت “من المثير للدهشة الآن أن لدينا طفلة صغيرة تتمتع بصحة جيدة وسعيدة نائمة مثل والدها”.

ولقي المنشور الذي شاركته على فيسبوك بعنوان “أحب دراجتي” تفاعلًا واسعًا، إذ شاركه أكثر من 200 شخص على المنصة وحظي بآلاف الإعجابات.

المصدر : الجزيرة مباشر + بي بي سي

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