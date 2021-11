القبض على مسافر اختبأ في حجرة معدات هبوط طائرة من غواتيمالا إلى ميامي (فيديو)

اختبأ مسافر خلسة في حجرة ضيقة لمعدات هبوط طائرة تابعة لشركة (أميركان إيرلاينز) لأكثر من ساعتين أثناء رحلتها من غواتيمالا إلى ميامي صباح السبت.

ووفقا لصحيفة (ميامي هيرالد)، قالت هيئة الجمارك وحماية الحدود إنه تم القبض على الرجل (26 عاما) في مطار ميامي الدولي عندما حاول الاختباء في حجرة عجلات الهبوط، وجرى نقله إلى مستشفى محلي.

وقالت الهيئة “يتعرض الناس لمخاطر شديدة عندما يحاولون إخفاء أنفسهم في أماكن ضيقة.. ولا يزال الحادث قيد التحقيق”.

وقال مسؤول الاتصالات في إدارة الطيران بمقاطعة ميامي ديد (غريغ تشين) إن الرجل كان مختبئا في حجرة معدات هبوط رحلة (أميركان إيرلاينز) 1182 في رحلة تستغرق نحو ساعتين و50 دقيقة من مدينة غواتيمالا سيتي إلى ميامي.

This man arrived to MIA in the landing gear of plane from a Guatemala flight. The flight was about two hours and thirty minutes and witness says he was unharmed😳✈️| #ONLYinDADE pic.twitter.com/qMPP5jjDvb

— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) November 27, 2021