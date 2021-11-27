طفل سوري بُترت رجله ويده لكنه يصر على الذهاب إلى المدرسة (فيديو)

وجد الطفل السوري منصور نفسه في عمر 10 سنوات بعاهة سيعيش بها طول حياته.

كل ما فعله الطفل أنه كان يلعب أمام باب منزله بمدينة إدلب وقت انفجار عبوة ناسفة.

يصر منصور على الذهاب إلى المدرسة، يحمل بجسمه الصغير المبتور الأطراف حقيبته المدرسية ويقفز بساقه الوحيدة حتى يصل إلى الفصل.

نقل الناشط السوري جابر عويد معاناة منصور عبر فيديو قصير نشره على تويتر وتيك توك، ليلقى تفاعلا كبيرا من المتابعين.

أطفال سوريا

وفي اليوم العالمي للطفل الذي صادف 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وثقت وكالة (شينخوا) الصينية معاناة أطفال سوريا عبر صور أظهرت وضعهم.

وقالت إنه بينما احتفلت العديد من الدول حول العالم باليوم العالمي للطفل يوم السبت لتعزيز حقوق الطفل في التعليم والصحة والبهجة، يعيش الأطفال السوريون أوضاعا مختلفة، معظمها صعبة، في العاصمة السورية دمشق.

صورة تظهر مأساة أطفال سوريا بسبب الحرب والفقر في يوم يحتفل فيه أطفال العالم يومهم العالمي (شينخوا)

وأظهرت اضطرار الأطفال في سوريا إلى العمل لمواجهة صعوبات الحياة.

في مارس/آذار الماضي، أعلنت منظمة (يونيسيف) في بيان، مقتل وإصابة قرابة 12 ألف طفل في سوريا منذ اندلاع الحرب هناك قبل 10 أعوام.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 29 ألفا و296 طفلا على يد الأطراف الرئيسية الفاعلة في سوريا، منذ مارس 2011 حتى يونيو/حزيران الماضي.